Vier Familienmitglieder bei Geburtstagsparty erschossen

LIMA. Während einer Geburtstagsparty sind in Peru vier Mitglieder einer Familie ermordet worden.

Das 42-jährige Geburtstagskind und drei Angehörige wurden nach Polizeiangaben vom Freitag (Ortszeit) in Trujillo im Norden des Landes erschossen, als sie in einer Garage feierten. Die Polizei ermittelt einen möglichen Zusammenhang mit dem Mord an einem weiteren Mann in derselben Gegend.

Wegen des Drogenschmuggels ist Trujillo eine von Gewalt geplagte Stadt in Peru. Sie gehört zu den Orten, die Papst Franziskus während seiner Peru-Reise zwischen dem 18. und 21. Jänner besuchen wird.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema