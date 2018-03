Video: Rolltreppe verschluckte Mann

ISTANBUL. Es ist der Horror für jeden, der schon einmal auf einer Rolltreppe stand. In Istanbul wurde ein Passant jetzt einfach "verschluckt".

Schockierende Aufnahmen zeigen, wie an der U-Bahnstation Ayazaga nahe der Universität Menschen zunächst die Rolltreppe selbst hinunterlaufen, weil diese still steht. Doch plötzlich brechen die Metallstufen weg und ein Mann stürzt in die Tiefe und wird verschluckt.

Andere Passanten schauen geschockt auf die Treppe.

Wie die türkische Nachrichtenplattform Evrenselschreibt, wurden sofort mehrere Einsatzkräfte alarmiert. Insgesamt musste der arme Mann eine Stunde gefangen ausharren. Danach wurde er sofort in ein Krankenhaus gebracht.

Laut den Metro-Station-Verantwortlichen hätte ein Warnschild auf die kaputte Rolltreppe hingewiesen, welches aber offenbar von den Passanten ignoriert wurde.

Ab Sekunde 20 ist der Unfall zu sehen:

