Video: Massenschlägerei am Flughafen

Der Flughafen in Hannover Bild: Peter Steffen (APA/dpa/Peter Steffen)

Nach einer Demo gegen die türkische Militäroffensive in Syrien wollten sie vor dem Turkish-Airlines-Schalter ihren Unmut kundtun. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Dort trafen sie allerdings auf Erdogan-Anhänger, die sich davon provoziert fühlten. Die Gruppen gingen aufeinander los, schlugen wie wild aufeinander ein. Dutzende Streifenwagen der Polizei waren im Einsatz, nach einer Stunde war die Lage unter Kontrolle.

Massive #brawl in front of #Turkish Airlines check-in desk at #Hannover Airport pic.twitter.com/gXWgdCgWtV