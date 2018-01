Video: Diese Landung ist nichts für schwache Nerven

Ich bin mit der Lauda Air als Patriot mit seiner 1. Propellermaschine, mit Netz zum Kofferraum, wie in einem Militärflugzeug geflogen. Beim Start mussten die Türen geöffnet werden, damit der Pilot die Lage sehen konnte oder was immer auch. Von Wien nach Kopenhagen mit einem wunderbaren Überflug von Hamburg, weil man mit diesen Maschinen nicht so hoch fliegt, sieht man mehr, ging die Reise! In Kopenhagen sind wir ebenso wie im Video gelandet, aber diese Maschinen setzen so auf, ich sah von meinen Fenster aus auf die Landepiste direkt vor mir, ich dachte schon, das kann nicht gut gehen, blieb ganz ruhig, um meine Familie nicht zu ängstigen, aber es ist das die normale Landung mit solchen Maschinen! Natürlich kommt hier der Sturm dazu, aber die Landung erfolgt so und wurde ausgezeichnet durchgeführt, diese Piloten können noch fliegen in den anderen Maschinen hat schon der Computer das übernommen, aber den zu bedienen und bei Komplikationen zu beherrschen ist wieder eine andere Kunst!