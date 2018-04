Video: Das ist die perfekte Rettungsgasse

FREISING. Verblüffte Retter auf der Autobahn: Als die Einsatzkräfte mit Blaulicht zu einem schweren Verkehrsunfall in Bayern rasen, staunen sie über die Autofahrer. So eine perfekte Rettungsgasse haben sie noch nie erlebt.

Bild: Weihbold

Begeisterung über andere Autofahrer hört man bei Rettungskräften selten, vielmehr beklagen sie häufig massive Behinderungen.

Doch nicht so in Bayern auf der A92 bei Freising. Die Einsatzkräfte mussten am Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall rasen: Ein Autofahrer hatte beim Wechseln in die linke Spur einen BMW-Fahrer übersehen, der dort herannahte und mit hohem Tempo in den Anhänger des Autofahrers krachte. Der BMW wurde beim Aufprall zur Hälfte zerfetzt. Die Einzelteile des Anhängers verteilten sich über die Autobahn. Es gab Verletzte.

Mit Blaulicht fuhren die Rettungskräfte zum Einsatzort. Was sie aus ihrer Frontschreibe sahen, überraschte sie. „Das darf man nicht ungezeigt lassen“, schreibt das Technische Hilfswerk (THW) Freising auf seiner Facebook-Seite und postet das Video von ihrer Anfahrt zum Unfall.

„Die Anfahrt zur Unfallstelle überraschte einige Helfer an Bord unseres Fahrzeuges trotz ihrer jahrzehntelangen THW-Erfahrung so sehr, dass sie dies nur mit den Worten ‚Das habe ich ja noch nie gesehen‘ kommentieren konnten“, schreibt das THW Freising am Dienstag auf ihrer Internetseite.

1500 Mal wurde das zwei Minuten lange Video inzwischen geteilt.

1 Kommentar nala2 (1458) 20.04.2018 17:22 Uhr am besten die Politiker lassen bei uns in Österreich solche Plakate aufhängen.dann kapierens vielleicht auch alle anderen Autofahrer.nur wenn man den Autoradio sehr laut eingestellt hat,kann man auch keine Rettung hören.und am besten bei jeder auffahrt von der Autobahn.in den fahrschulen könnten sie es auch lernen. Antwort schreiben

