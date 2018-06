Video: Bub lief auf Autobahn - von Polizist gerettet

CHICAGO. Zwischen Lkw und Autos irrte ein kleiner Bub in den USA auf einer Autobahn umher.

Bild: Screenshot Facebook

Der Bub hatte sich in einem unbeobachteten Moment aus dem Haus geschlichen und ist davongelaufen. Ein Video, das das Naperville Police Departement auf Facebook veröffentlichte, zeigt, wie das Kind auf der stark befahrenen Route 59 in einem Vorort von Chicago herumläuft. Autos und Lastwagen fuhren ungebremst an dem Kleinen vorbei. Ein Polizist konnte Schlimmeres verhindern: Sergeant Anthony Mannino lief los, schnappte den Buben und brachte ihn in Sicherheit. Das Video verbreitet sich seitdem wie ein Lauffeuer in den sozialen Netzwerken. Mannino wurde für den selbstlosen Einsatz mit einem Lebensretter-Preis ausgezeichnet.

