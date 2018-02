Video: Aschesäule und Gas nach Vulkanausbruch in Indonesien

Zudem traten an den Flanken des 2.460 Meter hohen Bergs auf der Insel Sumatra vulkanische Gase aus. Das zeigt ein Video, das der Sender CNN am Dienstag auf Twitter veröffentlichte. Verletzte habe es nicht gegeben, sagte in Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde.

Mount Sinabung volcano erupts in Indonesia, spewing a thick cloud of volcanic ash that reached approximately 3 miles into the sky, according to Indonesia’s National Board for Disaster Management pic.twitter.com/uqZN9I19CK