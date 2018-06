Vergiftete Jause: Polizei überprüft 21 Todesfälle

BIELEFELD. Alptraum im Pausenraum: Der Fall des Mitarbeiters einer Firma in der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, der Jausenbrote mit giftigem Bleiacetat versetzt haben soll, weitet sich aus.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen weitet die Ermittlungen aus. Bild: REUTERS

Eine Mordkommission überprüft 21 Todesfälle in der Firma, teilten die Ermittler gestern in Bielefeld mit. Es handelt sich um Fälle seit 2000, in denen Mitarbeiter vor Pensionseintritt starben.

Bei zwei weiteren Krankheitsfällen in der Firma ergab sich laut Staatsanwaltschaft und Polizei der Verdacht einer Schwermetallvergiftung. Bei den nun zu prüfenden Todesfällen gab es laut Ermittlern eine auffallend hohe Zahl an Herzinfarkten und Krebserkrankungen.

Mit einer Kamera überführt

Der 56-jährige Tatverdächtige schweigt weiter zu den Vorwürfen. Das Motiv bleibt damit zunächst unklar. Der Mann war im Mai unter dem Verdacht festgenommen worden, Gift auf das Jausenbrot eines Kollegen aufgebracht zu haben. Laut einem vorläufigen Gutachten des Düsseldorfer Landeskriminalamts handelte es sich dabei um Bleiacetat in einer Menge, die schwere Organschäden verursachen kann.

Aufgeflogen war der Fall, nachdem ein Kollege Pulver auf seinen Broten entdeckt hatte. "Dann haben wir uns auch dank des guten Verhältnisses zum Betriebsrat schnell darauf geneigt, das Ganze zu überprüfen", sagte Blechinger. Eine Kamera zeichnete auf, wie der 56-Jährige die Brotdose öffnete und etwas auf das Brot tat.

Mehr zum Thema