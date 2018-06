Vergewaltiger brach aus Psychiatrie aus - nach einer Woche gefasst

DEGGENDORF. Eine Woche nach seiner Flucht aus dem Bezirksklinikum Mainkofen im deutschen Deggendorf ist ein 24 Jahre alter Vergewaltiger gefasst worden.

Beamte hätten den Mann am Donnerstag in der Wohnung eines Bekannten in Regensburg festgenommen, teilte die Polizei mit. Er habe keinen Widerstand geleistet.

Acht Tage zuvor hatte er einen Ausgang auf dem Klinikgelände zur Flucht genutzt. Zuvor habe er unter Aufsicht Fußball gespielt, sagte eine Sprecherin der Klinik. Unter einem Vorwand habe er den Platz verlassen und sei entkommen.

Der 24-Jährige war 2015 vom Landgericht Regensburg wegen der Vergewaltigung einer 84 Jahre alten Frau zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Seit Anfang 2018 befand er sich den Angaben nach zur Therapie im Bezirksklinikum Mainkofen.

