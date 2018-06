Verfahren gegen RTL, Verdächtiger stellte sich

BREMEN. Im Fall einer Lynchjustiz in Bremen hat sich ein Verdächtiger gestellt.

(Symbolbild) Bild: Wodicka

Was die anderen Beteiligten betrifft, hielten sich die deutschen Ermittler am Freitag mit Informationen zurück. Auslöser der Tat war ein RTL-TV-Bericht über Pädophile. Für den Sender könnte das juristische Folgen haben.

Der Mob hatte sich nach einem TV-Bericht über Pädophile zusammengerottet. (Wir haben berichtet). Der Verdächtige habe zugegeben, zusammen mit weiteren Männern am Dienstag einen 50-Jährigen in seiner Wohnung zusammengeschlagen zu haben, wie die Polizei in Bremen am Freitag mitteilte. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Frank Passade, wollte keine Angaben dazu machen, ob sich inzwischen weitere Beteiligte gestellt hatten. Ermittelt wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Das Opfer war zeitweise in Lebensgefahr gewesen.

Vorermittlungsverfahren gegen RTL

Der Tatverdächtige und weitere Männer hatten das Opfer für einen Pädophilen gehalten, der angeblich in einem Bericht der RTL-Sendung "Punkt 12" zu sehen gewesen war. Tatsächlich hatte der Überfallene überhaupt nichts mit dem Bericht zu tun. Auch ein anderer Mann, der tatsächlich im TV-Beitrag auftauchte, hat mit der Pädophilenszene laut Polizei nichts zu schaffen. Dieser bei RTL gezeigte Mann wandte sich noch am Tag der Ausstrahlung an die Polizei, so eine Sprecherin. Selbst wenn es irgendwelche Verdachtsmomente gegeben hätte, wäre Lynchjustiz in einem Rechtsstaat entsprechend zu ahnden.

Die Bremer Staatsanwaltschaft leitete ein Vorermittlungsverfahren gegen RTL ein. Dabei werde ein möglicher Anfangsverdacht für eine Straftat geprüft, sagte Passade. Das Verfahren richte sich nicht gegen eine bestimmte Person. Das von dem Kölner Privatsender zur Verfügung gestellte TV-Material werde in strafrechtlicher Hinsicht bewertet. In Vorermittlungen prüfen Staatsanwälte, ob sie formelle Ermittlungen einleiten. Dies ist auch in diesem Fall noch offen.

Nach Angaben von Passade sei die gefilmte Gegend für Menschen aus der Nachbarschaft klar erkennbar gewesen. RTL-Sprecher Matthias Bolhöfer wollte die Vorermittlungen nicht kommentieren, weil der Sender noch nicht von der Staatsanwaltschaft darüber informiert worden sei. RTL habe sich allerdings nichts vorzuwerfen, sagte Bolhöfer. "In dem Beitrag ist zu keinem Zeitpunkt behauptet worden, dass der Mann pädophil ist. Wir haben nur die Recherche abgebildet", betonte er. Zudem sei der Mann verpixelt worden, um ihn unkenntlich zu machen.

"Wir können nur mutmaßen"

Im Bericht hatte sich ein Reporter bei einem bei Pädophilen beliebten Internetportal als Mädchen ausgegeben. Bei ihm meldete sich laut RTL ein Mann, der sich mit dem Mädchen treffen wollte. Am Treffpunkt tauchte dann der Mann auf, der sich später bei der Polizei meldete.

Nach Angaben des RTL-Sprechers hat sich der Mann auffällig verhalten und ist dann plötzlich verschwunden. "Es ist uns nicht gelungen, ihn zu konfrontieren, so dass die Situation hätte aufgeklärt werden können", sagte Bolhöfer. Wortwörtlich heiße es in dem Bericht: "Wir können nur mutmaßen. Aber hier enden vorerst unsere Möglichkeiten." Der Beitrag ist von RTL aus dem Netz genommen worden. Der betroffene Mann gab gegenüber den Ermittlern an, vom Fernsehteam verfolgt worden zu sein. "Der Autor des Beitrags hatte nicht den Eindruck, dass der Mann sich verfolgt gefühlt hat", sagte der RTL-Sprecher. Das Fernsehteam sei etwa 150 Meter von dem Mann entfernt gewesen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema