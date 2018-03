Vatikan gibt eine Million Dollar für Geburts- und Grabeskirche

VATIKANSTADT. Der Vatikan spendet eine Million US-Dollar (813.000 Euro) für die Renovierung der Grabeskirche in Jerusalem und der Geburtskirche in Bethlehem.

Das teilte laut Kathpress die für die katholischen Pilgerstätten im Heiligen Land zuständige Franziskaner-Kustodie in Jerusalem am Dienstag unter Berufung auf den Vatikan mit. Die Summe soll zu gleichen Teilen für die Instandsetzung der beiden Kirchen aufgewendet werden, die auf Gründungen des römischen Kaisers Konstantin (306-337) zurückgehen. In Bethlehem sollten die bereits fortgeschrittenen Sanierungsarbeiten mit Hilfe der Zuwendung aus Rom abgeschlossen werden, hieß es.

Der Beitrag für die Grabeskirche in der Jerusalemer Altstadt sei für eine neue Renovierungsphase gedacht, die den Rundbau über der Kapelle des Heiligen Grabes betrifft. Die Renovierung der eigentlichen Grabeskapelle war vergangenes Jahr abgeschlossen worden. Die Kosten beliefen sich auf umgerechnet 3,4 Millionen Euro.

