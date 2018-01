Vater mietete Hubschrauber, um Sohn zu suchen

SYDNEY. In Australien hat ein Vater eine Hubschraubersuche gestartet, weil sein 17-jähriger Sohn nicht wie geplant von einem Ausflug mit Freunden zurückgekommen war.

Aus der Luft entdeckte der angeheuerte Pilot kurz darauf das Auto des Jugendlichen – von der Straße abgekommen, rund 20 Kilometer vom Wohnhaus der Familie in Lake Macquarie entfernt.

Sein Sohn Samuel habe einen Unfall gehabt und war rund 30 Stunden lang schwer verletzt in seinem kaputten Auto gelegen, erzählte der Vater, Tony Lethbridge, dem Sender Seven Network Television. Rettungskräfte hätten seinen Sohn schließlich aus dem Wrack befreit und ihn in ein Krankenhaus gebracht. Die Intuition seines Vaters hat dem 17-Jährigen offenbar das Leben gerettet. Er habe vermutet, dass sein Sohn in einem Autowrack liege, als dieser nicht wie geplant nach Hause gekommen war, berichtete der 51-Jährige.

Polizei: "Ausgerissen ..."

"Als ich bei der Polizei war, hieß es: ‘Er ist wahrscheinlich ausgerissen’ und all so ein Zeug, aber so ist Samuel nicht", sagte Tony Lethbridge dem Sender. "Wenn er nicht nach Hause kommt oder anruft, dann gibt es dafür einen ernsten Grund."

