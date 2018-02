Valentinstags-Massaker: 19-Jähriger erschoss an Schule 17 Menschen

PARKLAND. Der mutmaßliche Täter war aus disziplinären Gründen von der Schule verwiesen worden. Von Thomas Spang aus den USA.

Gemeinsame Trauer Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/MARK WILSON

Ihre Stirn markiert ein Aschenkreuz. Um den Hals der Mutter baumelt an diesem Valentinstag eine Silberkette mit Herzanhänger. Doch ihr Gesicht strahlt weder Hoffnung noch Freude aus. Es ist schmerzverzerrt, während sie eine schreiende Teenagerin tröstet, die sich an sie klammert. Ein Bild, das den Horror einfängt, der sich kurz vorher an der "Stoneman Douglas High School" in der wohlhabenden Nachbarschaft von Parkland ereignet hat.

Keine Stunde von Donald Trumps Strandvilla in Mar-a-Lago entfernt richtete ein 19-jähriger Mann, der aus disziplinären Gründen von der Schule verwiesen worden war, unter den 3000 Mitschülern und Lehrern ein Blutbad an. Siebzehn Menschen kamen ums Leben. Als Tatwaffe benutzte der Schütze, wie so oft bei Massenschießereien in den USA, ein Schnellfeuer-Gewehr vom Typ AR-15. Dabei handelt es sich um eine leicht modifizierte Kriegswaffe, die für ein paar hundert Dollar im freien Verkauf erhältlich ist.

Nach Verfolgungsjagd verhaftet

Der mutmaßliche Täter versuchte in dem Chaos nach der Schießerei zu entkommen. Nach einer einstündigen Verfolgungsjagd konnte ihn die Polizei festnehmen. In seinem Besitz fanden sich noch zahlreiche Magazine zum Nachladen. Sheriff Scott Israel sprach von einem "schrecklichen Tag" für Parkland. Sichtbar von den Ereignissen bewegt, sprach er über seine eigenen drei Kinder, die an dieser Highschool ihren Abschluss machten. "Das ist einfach nur katastrophal. Ich habe keine anderen Worte."

Nach einem Telefonat mit Floridas Gouverneur Rick Scott twitterte US-Präsident Donald Trump seine "Gebete und Anteilnahme" für die Betroffenen. Kein Kind oder Lehrer, "sollte sich in einer US- Schule unsicher fühlen".

Die Realität sieht leider anders aus. Seit dem schockierenden Massaker an Kindern der "Sandy Hook"-Grundschule von Newtown im US-Bundesstaat Connecticut 2012 haben sich an Amerikas Schulen genau 273 Schießereien mit zusammen 121 Toten und sehr viel mehr Verletzten ereignet.

Geordnete Flucht aus dem Gebäude der „Stoneman Douglas High School“ in Parkland.

Die Angaben basieren auf einer seitdem geführten Statistik des "Gun Violence Archive", das im neuen Jahr bereits sieben Schulschießereien registriert hat.

Der Präsident und die meisten Republikaner folgen der Argumentation der Waffenlobby NRA, die Amerikas Schulen aufrüsten will. Dazu gehört nicht nur neues Sicherheitspersonal, sondern auch Lehrer, die die Erlaubnis erhielten, Waffen mitzuführen.

Unter Bezug auf den zweiten Verfassungszusatz von 1791, der den Amerikanern das Recht zuspricht, Waffen zu besitzen und zu tragen, versprach Trump im Wahlkampf, Änderungen kämen mit ihm nicht in Frage.

Kritiker, wie der demokratische Senator Chris Murphy, halten die Betroffenheits-Rituale für heuchlerisch. Mit bebender Stimme erinnerte er den Präsidenten und seine Kollegen im Kongress an die Konsequenzen der Untätigkeit. "Wir alle sind für diese Tragödien mitverantwortlich."

