Valentinstag: 22 unverheiratete Paare verhaftet

JAKARTA. In Indonesien hat der Valentinstag für mehrere unverheiratete Paare ein böses Ende genommen.

Polizeikontrollen in Indonesien Bild: APA/AFP/JUNI KRISWANTO

Bei einer Razzia in Surabaya, der zweitgrößten Stadt, nahm die Polizei 22 Paare in Gewahrsam. Der Grund: Sie hatten sich zusammen in Hotelzimmern aufgehalten, ohne verheiratet zu sein. Laut einem Bericht des Online-Portals Detik klopften Polizisten an Hotelzimmer. Polizeisprecher Joko Wiyono sagte: "Die Durchsuchungen dauern noch an." Indonesien ist mit mehr als 250 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste muslimische Land. Sex vor der Ehe ist aber nicht verboten.

