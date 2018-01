Unfall in Teufelskurve kostete 48 Businsassen das Leben

LIMA. Bei einem schweren Busunglück in Peru sind mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen.

An einer Küstenstraße nördlich von Lima sind mindestens 48 Menschen in einem Bus in den Tod gestürzt. Der Unfall ereignete sich auf einem schmalen Stück einer Schnellstraße, das auch als „Teufelskurve“ bekannt ist. Ein Lastwagen sei auf einer Landstraße in der Provinz Huaral auf den Bus aufgefahren und habe ihn von der Fahrbahn abgebracht, sagte Polizeichef Dino Escudero.

Der Bus stürzte daraufhin an der Steilküste fast 100 Meter in die Tiefe und blieb am Strand liegen. Viele Passagiere wurden bei dem Sturz auf die Felsen geschleudert. In dem Bus, der in Richtung Lima unterwegs war, seien insgesamt 57 Menschen gewesen, sagte Claudia Espinoza von der freiwilligen Feuerwehr. Viele der Passagiere seien nach Weihnachts- und Neujahrsfeiern auf dem Weg zurück in die Hauptstadt gewesen.

Rettungskräfte arbeiteten gestern stundenlang daran, sich den Weg zu dem schwer zugänglichen Gebiet in Pasamayo rund 70 Kilometer nördlich von Lima zu bahnen. Da keine direkten Straßen zu dem Strand führten, gestaltete sich die Bergung schwierig. Überlebende wurden mit Helikoptern zu nahegelegenen Spitälern gebracht.

Perus Präsident Pedro Pablo Kuczynski sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus. Es sei sehr traurig, dass es im Land zu einem solch schweren Unfall gekommen sei, sagte Kuczynski in einer Stellungnahme. „Dieser schwere Unfall ist sehr schmerzhaft für das Land“, schrieb der Staatschef auf Twitter. Laut Verkehrsminister Bruno Giuffra könnte überhöhte Geschwindigkeit den Unfall ausgelöst haben. Darauf deuteten erste Ermittlungsergebnisse nach der Auswertung der GPS-Geräte beider Fahrzeuge hin, schrieb er auf Twitter.

2600 Tote im Straßenverkehr

Die Landstraße gilt als gefährlich. Auf 22 Kilometern gibt es 52 Kurven. Nebel erschwert häufig die Sicht und nicht überall ist die Fahrbahn mit Leitplanken gesichert. Das Unglück ereignete sich auf einem besonders gefährlichen Abschnitt, der „Teufelskurve“ genannt wird. Schwere Verkehrsunfälle kommen in Peru häufig vor. Im Jahr 2016 kamen landesweit mehr als 2600 Menschen im Straßenverkehr ums Leben. Erst im November waren 20 Menschen bei einem Unfall in den Anden getötet worden, bei dem ein Bus von einer Brücke in einen Fluss stürzte.

