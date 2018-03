Uber stoppte Tests mit selbstfahrenden Autos

SAN FRANCISCO/PHOENIX. Ein Roboterwagen hatte zuvor in Arizona bei einer Testfahrt eine Frau überfahren und getötet.

Ein selbstfahrendes Uber-Taxi Bild: Afp

Ein Roboterwagen von Uber hat in den USA eine Fußgängerin getötet. Da dieser Unfall den Weg der Branche zu selbstfahrenden Autos stark beeinflussen könnte, wird er von den US-Behörden untersucht. Ein Team der US-Verkehrsbehörde NHTSA ist in der Stadt Tempe in Arizona eingetroffen. Dort war am Sonntagabend eine Frau, die die Fahrbahn überquerte, von einem Roboterwagen von Uber während einer Testfahrt erfasst worden und im Spital ihren Verletzungen erlegen.

Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug autonom mit rund 61 Kilometern pro Stunde (38 Meilen pro Stunde) unterwegs, und es gebe keine Hinweise darauf, dass es abbremste. Die erlaubte Geschwindigkeit auf dem Streckenabschnitt: 56 Kilometer pro Stunde (35 Meilen). Die 49-jährige möglicherweise obdachlose Frau ging über die Fahrbahn und schob laut Polizei ein Fahrrad neben sich her.

Polizeichefin Sylvia Moir sagte dem "San Francisco Chronicle", das Video einer Kamera des Uber-Wagens zeige, dass die Frau "direkt aus dem Schatten auf die Fahrbahn getreten" sei. " Es ist klar, dass dieser Zusammenstoß in jedem Modus, ob autonom oder manuell, schwer zu verhindern gewesen wäre." Zugleich sei der nächste Fußgängerübergang knapp 100 Meter entfernt gewesen.

"Unglaublich traurige Nachricht"

Die NHTSA nahm Kontakt mit Uber, lokalen Behörden und dem Autobauer Volvo auf, dessen Fahrzeuge für Roboterwagen des Fahrdienst-Vermittlers umgebaut werden. Auch die Crash-Experten der Untersuchungskommission NTSB nehmen sich des Falls an.

"Eine unglaublich traurige Nachricht aus Arizona. Wir denken an die Familie des Opfers, während wir mit den örtlichen Behörden zusammenarbeiten, um zu verstehen, was passiert ist", twitterte Uber-Chef Dara Khosrowshahi. Er setzte vorläufig alle Testfahrten mit selbstfahrenden Autos aus. Der Fahrdienst-Vermittler testet seine Roboterwagen auch in San Francisco, Pittsburgh und Toronto.

Uber ist eines von mehreren Dutzend Unternehmen, die eigene Systeme für autonom fahrende Autos entwickeln und auf öffentlichen Straßen in den USA testen. Zugleich war das Roboterwagen-Programm des Fahrzeug-Vermittlers von Anfang an mit Problemen belastet. Gleich am ersten Testtag in San Francisco wurde ein Uber-Wagen dabei gefilmt, wie er über eine rote Ampel fuhr. Zudem weigerte sich Uber zunächst, die nötige Lizenz zum Testen von Roboterautos zu beantragen, und wurde zeitweise von der Straße verbannt.

Aus für Betrieb in Ägypten

Uber muss unterdessen einem Gerichtsurteil zufolge seine Aktivitäten in Ägypten einstellen. Die Richter in Kairo gaben damit einer Gruppe von Taxifahrern recht. Diese hatten argumentiert, die benutzten Autos seien nur für die private, nicht aber die kommerzielle Benutzung zugelassen, wie das staatliche Fernsehen berichtete. Die Entscheidung gilt auch für die Uber-Konkurrenz Careem, die in Ägypten ebenso populär ist.

Intelligente Autos erzeugen Stress

In Zukunft sollen Autos selbst fahren und damit ihre Insassen entspannen – so weit die Theorie. Laut einer neuen Studie ist das aber fraglich. In einer Studie nahmen Forscher der deutschen Hochschule Kempten einen Spurhalteassistent genau unter die Lupe. Dieses System erkennt die Fahrbahnmarkierungen und kann durch leichtes Gegenlenken eingreifen, wenn der Fahrer etwa müde wird und von der Straße abzuweichen droht.

Die 50 Teilnehmer (darunter 14 Frauen) mussten mit bis zu Tempo 160 auf Bundesstraßen und Autobahnen fahren, jeweils mit und ohne Assistenzsystem. Dabei wurde ihr Stresslevel überprüft, indem Atmung und Puls aufgezeichnet wurden. Das Ergebnis: „Das Stresslevel stieg bei allen Probanden an, sobald der Spurhalteassistent eingeschaltet war“, sagte die Psychologin Corinna Seidler.

Das äußerte sich durch feuchte Hände sowie Herzrasen und einem gesteigerten Puls. „Im Durchschnitt waren die Probanden deutlich weniger gestresst, wenn sie bei einer Geschwindigkeit von 160 Stundenkilometern ohne Spurhalteassistent fuhren, als bei 120 Stundenkilometern mit Spurhalteassistent.“

Das liege an zwei Faktoren: Zum einen falle es schwer, die durch jahrelange Fahrpraxis erlernte Kontrolle abzugeben. Zum anderen sei die Technologie noch nicht ausgereift, so dass der Assistent in bestimmten Situationen ausfallen könne. „Da kam dann bei einigen Probanden nach der Fahrt auch mal der Ausruf: „So einen Stress tue ich mir nicht mehr an!“, erinnert sich Seidler.

