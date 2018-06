USA: Vorwahlsieg mit Signalwirkung in New York

Siegerin Ocasio-Cortez (li.) mit der Schauspielerin Cynthia Nixon Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/Scott Heins

NEW YORK. Eine 28 Jahre alte Sozialistin hat bei den Vorwahlen zum US-Kongress in New York überraschend einen ranghohen Demokraten ausgestochen. Die aus dem Stadtteil Bronx stammende Alexandria Ocasio-Cortez gewann mit 58 Prozent der Stimmen gegen den 56-jährigen Joe Crowley, der seit 1999 im Abgeordnetenhaus sitzt.

Ocasio-Cortez ist Mitglied der linkssozialistischen Partei "DSA" und fordert eine Erweiterung des Sozialprogramms Medicare, ein kostenloses Studium und staatlich gesicherte Jobs. Im Präsidentenwahlkampf unterstützte sie Bernie Sanders. Laut Experten ist ihr Erfolg ein Anzeichen dafür, dass die Demokraten unter Präsident Donald Trump nach links driften.

Sollte Ocasio-Cortez im November gewinnen, wäre sie die jüngste Frau, die jemals in den US-Kongress gewählt wurde.

