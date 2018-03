US-Polizisten hielten iPhone für Waffe und erschossen Schwarzen

SACRAMENTO. Unfassbar: 10 Mal haben Polizisten auf einen Schwarzen geschossen, weil sie glaubten, er wäre bewaffnet. Tatsächlich wurde jedoch nur ein weißes iPhone neben seiner Leiche gefunden.

Im Hinterhof dieses Hauses wurde der 22-Jährige von Polizisten erschossen. Bild: AFP

Der Vorfall passierte am vergangenen Sonntag in Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien. Wie US-Medien am Donnerstag berichten, hatten zwei Polizisten auf einen Notruf reagiert. Danach soll ein Verdächtiger mehrere Autoscheiben eingeschlagen und sich danach in einem Garten versteckt haben.

Am Mittwoch wurden das Material der Körperkameras der Polizisten sowie die Luftaufnahmen eines Helikopters veröffentlicht. Zu sehen ist, wie die Beamten das Feuer auf den jungen Mann eröffnen, ohne sich als Polizisten erkennen zu geben.

Die Zeitung Sacramento Bee zitiert einen Experten für Polizeiausbildung: "Das Verhalten der Einsatzkräfte war angemessen." So viele Schüsse abzufeuern sehe zwar schlimm aus, "aber die Polizisten nehmen immer noch eine Bedrohung war". Der Verdächtige habe die Befehle der Polizisten nicht befolgt. "Er rennt weg. Dann dreht er sich um. Das Problem ist, dass er ein Objekt in seiner Hand hält, dass unglücklicherweise auch bei Tageslicht leicht als Pistole verkannt wird", wird der Experte weiter zitiert.

In den USA gibt es seit langem eine Debatte um Polizeigewalt gegen Schwarze. Immer wieder gibt es Aufruhr um Fälle, bei denen unbewaffnete Afroamerikaner von Polizisten erschossen werden. Unter dem Schlagwort "Black Lives Matter" hat sich seit einigen Jahren eine nationale Protestbewegung formiert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema