UN-Chef nennt Aleppo ein "Schlachthaus"

ALEPPO. Die massiven Luftangriffe auf Aleppo in den vergangenen Tagen haben die syrische Großstadt nach Einschätzung des UN-Generalsekretärs in ein Schlachthaus verwandelt.

Dieser Bub in der Stadt Aleppo hat einen Luftangriff der russischen und syrischen Kampfjets nur knapp überlebt. Bild: AFP

"Stellen Sie sich ein Schlachthaus vor. Das hier ist schlimmer", sagte Ban Ki-moon am Mittwoch vor dem UN-Sicherheitsrat in New York.

Im Osten Aleppos wurden seit Freitag nach UN-Angaben mindestens 96 Kinder getötet, weitere 223 erlitten Verletzungen. Die USA drohten Russland mit dem Abbruch der Friedensgespräche für Syrien, sollte das Land die Angriffe auf Aleppo nicht stoppen.

Die Rebellengebiete im Osten Aleppos waren in den vergangenen Tagen den heftigsten Luftangriffen seit Beginn des Bürgerkriegs 2011 ausgesetzt. Geflogen werden sie von syrischen und russischen Kampfjets. Mehr als 260 Menschen starben. Syrien und Russland stufen die überwiegend islamistischen Aufständischen in Aleppo als Terroristen ein.

Nach dem Bombenhagel sind die Krankenhäuser im Osten Aleppos mit Verletzten überfüllt. Die Kinderhilfsorganisation Unicef beklagte, das Gesundheitssystem stehe vor dem Zusammenbruch. Nur noch rund 30 Ärzte seien verblieben und so gut wie keine Ausrüstung oder Medizin. "Die Kinder in Aleppo sind in einem lebendigen Alptraum gefangen", sagte Vizechef Justin Forsyth.

Am Mittwoch stellten zwei Krankenhäuser im Rebellengebiet Aleppos ihren Betrieb ein. Mindestens eine sei von einem Luftangriff getroffen worden, sagte Adham Sahlul, Sprecher der Syrisch-Amerikanischen Medizinischen Gesellschaft (Sams). Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) teilte mit, alle acht Krankenhäuser im Osten der Stadt seien seit Juli beschädigt worden.

Ban verurteilte Angriffe auf Kliniken als Kriegsverbrechen. "Diejenigen, die immer zerstörerische Waffen benutzen, wissen genau, was sie tun." US-Außenminister John Kerry sagte seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow am Telefon, dass die USA Russland für die Situation in Aleppo verantwortlich machten. In Aleppo mischten sich Kämpfer der gemäßigten Opposition mit terroristischen Gruppen, sagte Lawrow nach Moskauer Angaben.

Frankreich setzt sich für eine UN-Resolution für einen Waffenstillstand in der belagerten syrischen Stadt Aleppo ein. "Diejenigen, die nicht dafür stimmen, laufen Gefahr, die Verantwortung für Beihilfe zu Kriegsverbrechen zu tragen", sagte Außenminister Jean-Marc Ayrault am Mittwoch in der Pariser Nationalversammlung.

Mit Blick auf die Lage in der nordsyrischen Großstadt betonte er: "All das bestätigt, dass das syrische Regime nun mit Unterstützung Russlands und des Iran einen totalen Krieg gegen sein Volk führt."

Die strategisch und symbolisch wichtige Stadt gehört zu den umkämpftesten Gebieten im Land. Anhänger des Regimes und ihre Verbündeten kontrollieren den Westen Aleppos, Rebellen den Osten. Dieser ist wegen einer Blockade seit Wochen von der Außenwelt abgeschnitten. Dort sind bis zu 300.000 Menschen eingeschlossen. Wegen der Blockade fehlt es ihnen akut an Nahrungsmitteln, Trinkwasser und medizinischer Versorgung.

Der massive Einsatz hochexplosiver Waffen in Wohngebieten in Syrien ist nach Einschätzung von Handicap International der Hauptgrund für die Flucht so vieler Menschen aus dem Land. "Unterschiedslose Bombardierungen sowie Beschuss sind in diesem Konflikt zur Regel geworden", beklagte die Hilfsorganisation für Menschen mit Behinderungen.

Eine von Washington und Moskau ausgehandelte Feuerpause war diesen Monat nach einer Woche gescheitert. Seitdem ist die Gewalt eskaliert.

Russland setzt trotzdem darauf, die Verhandlungen mit den USA über Syrien fortzusetzen. "Wir sprechen etwa über die Feuerpause und über humanitäre Hilfslieferungen - hier ist es Russland zusammen mit der syrischen Regierung gelungen, einen eindrucksvollen Fortschritt zu erzielen", sagte der UN-Botschafter in Genf, Alexej Borodawkin.

1 Kommentar (189) · 28.09.2016 19:11 Uhr von Renina· 28.09.2016 19:11 Uhr Und uns suggeriert man, die ach so bösen Russen wären federführend? Brutale Eroberungspolitik werden BEIDE, USA und Russland, weiter betreiben. Doch die USA ist verlogener. Beispiel: Nachdem Obama den Friedensnobelpreis (!) kassiert hatte, zerbombten die USA den vorbildlichen Sozialstaat Lybbien u. a., weil er Ölexporte nicht mehr in US-Dollars abwickeln wollte. Ihre Lügenpropaganda von wegen Befreiung des Landes vom ach so bösen Diktator glaubten ihnen ohnehin alle. Ähnlich wird der Raubkrieg gegen rohstoffreiche Schwellenländer nun in Syrien weitergeführt. Cäsar behauptete ja auch, er hätte die armen Gallier mit seiner brutalen Eroberung "befriedet". Hillary Clinton spielte übrigens auf das berühmte Cäsar-Zitat an, als die USA den ehem. legendären Chef Lybbiens ausgebombt hatten: "We came, saw and he died - hihihihi..." (Aussage und folgendes Gelächter per Video aufgezeichnet). Antwort schreiben

