Türkei baute 556 Kilometer lange Mauer an Grenze zu Syrien

In welcher Welt leben wir?

Es werden immer mehr Mauern gebaut um sich gegen die nicht ausbleibende Globalisierung zu wehren. Globalisierung ist eine Weiterentwicklung der Menschheit. Wir können diese mit Mauern nicht aufhalten.



Sollten wir nicht besser versuchen, trotz der gewaltigen Schwierigkeiten die uns alle, diesseits und jenseits der Mauer betreffen, irgendwie zusammen zu lösen, zusammen zu kommen?



In einigen Jahrzehnten wird man all diese Bemühungen der Abschottung so anschauen, wie wir heute die "Errungenschaften" nach dem Mittelalter sahen. Es wird unvorstellbar sein, wie man sich gegen den Fluss der Zeit heute zu wehren versucht hat. Muss das noch ein primitives Volk gewesen sein, wird es heissn, damals, zu Beginn des 21.Jhdt.