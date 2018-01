Trumps Hotel als "Shithole"

WASHINGTON. Wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch heraus: Dass Trump Haiti und afrikanische Länder als "shithole"-Länder bezeichnet hat, hat einen US-amerikanischen Video-Künstler dazu bewogen, aus Trumps International Hotel in Washington ein "Shithole" zu machen.

Trumps International Hotel als "Shithole" Bild: Twitter

In der Nacht auf Sonntag hat die Fassade des Trump International Hotels eine Fassadengestaltung der speziellen Art erhalten. "Shithole" stand in großen Lettern über dem Eingangsportal - projiziert mit Licht.

Ein Video-Künstler hatte sich das Wort von Donald Trump selbst ausgeliehen, der zuvor Herkunftsländer von Einwanderern unter anderem aus Afrika und Haiti als "shithole"-Länder, also "Drecksloch-Länder" bezeichnet und damit weltweit einen Sturm Entrüstung ausgelöst hatte.

Die Projektion war die Arbeit des Washingtoner Video- und Multimediakünstlers Robin Bell, dem Gründer der Videoprojektionsfirma Bell Visuals.

Bell hatte schon früher für Schlagzeilen gesorgt, indem er politische Botschaften auf Gebäude projizierte. Im Mai 2017 hatte er auf das gleiche Hotel "emoluments welcome" und "pay Trump bribes here" projiziert. Im September "Trump is a bomb threat".

