Trauer um Nachwuchs-Kicker († 20)

OSLO. Der norwegische Fußball trauert um eines seiner Toptalente.

Adrian Lillebekk Ovlien Bild: Kongsvinger IL

Der 20-jährige Junioren-Fußballteamspieler Adrian Ovlien sei am Freitag an einer akuten Infektion gestorben, teilte sein Verein, der Zweitligist Kongsvinger IL, mit. Wie er sich diese Infektion zuzog, wurde nicht bekannt. Am Montag war er noch für seinen Verein auf dem Platz gestanden. Ovlien absolvierte 50 Länderspiele für norwegische Jugendnationalmannschaften.

