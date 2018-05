Totgesagter Bub erwachte am Tag vor seiner Organspende

ALABAMA. Trenton McKinleys rührende Geschichte geht um die Welt: Ärzte gaben dem 13-Jährigen nach einem schweren Unfall keine Überlebenschance – am Tag, an dem seine Organe gespendet werden sollten, erwachte er.

Trenton und seine Mutter gaben dem TV-Sender Fox10 ein vielbeachtetes Interview. Bild: Screenshot

Trenton McKinley wird als Wunderkind gefeiert. Kaum jemand hätte damit gerechnet, dass der junge Amerikaner nach einem schweren Unfall wieder aus dem künstlichen Tiefschlaf erwachen würde. Und wenn doch, dann wäre er bestimmt nicht im Stande, ein eigenständiges Leben zu führen, prophezeiten die Ärzte. Doch dann kam alles anders.

Schwerer Unfall beim Spielen

Aber zurück zum Beginn der Geschichte. Es war vor etwa zwei Monaten, als der 13-jährige Trenton beim Spielen mit einem Freund in seiner Heimat Alabama schwer verunglückte.

Er saß in einem Anhänger, der von einer Art Kinder-Strandbuggy gezogen wurde, als sein Freund plötzlich auf die Bremse trat. Dadurch kippte der Anhänger um, erzählt der Bub später dem US-Nachrichtenportal "Fox10" (das ganze Interview sehen Sie weiter unten).

Trenton schlug auf dem Beton auf, der Anhänger traf ihn am Kopf und fügte ihm schwerste Verletzungen zu. Nach Angaben der Ärzte war Trenton bereits 15 Minuten tot, als er in das USA Medical Center in Mobile, Alabama, gebracht wurde.

"Er wäre nur noch Gemüse"

Den Ärzten gelang es, den Buben zu reanimieren. Während er an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen wurde, bereiteten die Ärzte die Mutter bereits auf das Schlimmste vor. "Sie sagten, dass er nie wieder normal sein würde. Selbst wenn er es schaffen würde, wären die Hirnschäden zu gravierend. Er wäre nur noch Gemüse, haben sie gesagt", sagt sie unter Tränen im Interview mit Fox10.

In den darauffolgenden Tagen musste der 13-Jährige vier weitere Male reanimiert werden. "Die Ärzte sagten, sie müssten ihn sterben lassen, wenn sein Herz das nächste Mal zu schlagen aufhört", schrieb die Mutter damals auf Facebook.

Die Eltern entschieden sich, die Organe des Buben spenden zu lassen, um damit fünf weiteren Kindern das Leben zu retten. "Ich wusste, dass er nicht zögern würde, fünf andere Leben zu retten", so die Muter. Bis zu Operation würden die Ärzte den 13-Jährigen am Leben erhalten.

Am Tag vor der geplanten Operation, bei der Trentons Organe entnommen werden sollten, erreichte seine Mutter ein überraschender Anruf. Trenton hatte eine Hand bewegt, später ein Bein – ihr Sohn wachte wieder auf.

Langsam aber sicher kämpft sich der Schüler jetzt ins Leben zurück. Das junge Medizinwunder hat auch seinen Humor trotz allem nicht verloren. Ihm fehlt ein Teil seiner Schädeldecke, aber er könne seinen Kopf ja jetzt schief legen und das Loch als Schüssel für Chips und Salsa benutzen, so Trenton im Interview mit Fox10.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema