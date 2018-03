Tornado wütet in italienischer Stadt Caserta

Ein Luftwirbel hat die süditalienische Stadt Caserta heimgesucht. Sogar Autos wurden durch die Luft geschleudert.

Ein Tornado wütet in Italien. Bild: Sreenshot/Twitter

In der italienischen Stadt Caserta rund 25 Kilometer nördlich von Neapel hat ein Tornado grosse Schäden angerichtet. Der Luftwirbel, der einem Wirbelsturm der Stärke 2 entspreche, Autos umhergeschleudert, Häuser verwüstet und Lastwagen umgekippt, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet.

«Ich kann nicht glauben, was da passiert», schreibt eine Twitter-Userin am Montagabend. Sie postet ein Bild des Tornados mitten in Süditalien.

Una tranquilla serata di maltempo a #caserta pic.twitter.com/zc3A7G7ddk — Erre Ci (@raffamad81) 12. März 2018

Regen und starker Wind trafen besonders umliegende Gemeinden und brachten den Verkehr zum Erliegen. Auf der Autobahn A1 sei sogar ein Lastwagen umgekippt.

#Video #tornado che si è abbattuto nei dintorni di #Caserta #Italia.Si segnalano danni ingenti e almeno 15 feriti di cui 4 gravi pic.twitter.com/elsPGeXygL — Atlantide (@Atlantide4world) 12. März 2018

Auf einer Raststätte ausserhalb der Autobahn in der Nähe der Mautstelle von Caserta sind Blechstücke einer Burger-King-Filiale auf Autos gefallen. Eine Person wurde dabei verletzt.

Einen Tornado der stärkeren Sorte gab es gestern Abend in Caserta nördlich von Neapel. pic.twitter.com/pJXBoMJqgG — Manuel Oberhuber (@manu_bx) 13. März 2018

Der Tornado knickte Bäume, Strassenlampen, Strassenschilder und Werbetafeln. Die Feuerwehr stand im Grosseinsatz. Rettungskräfte waren dabei, die Autobahn Richtung Neapel von Trümmern zu befreien.

Significant damage reported with the Caserta (S Italy) tornado tonight! Report: Italia live meteo pic.twitter.com/TDSuDTiwW3 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 12. März 2018

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema