Tibetisches Heiligtum bei Brand beschädigt

LHASA. Der Jokhang-Tempel in Lhasa ist 1300 Jahre alt.

Eine der wenigen Aufnahmen, die den Brand des Jokhang-Tempels zeigt Bild: Twitter

Nur einen Tag nach Beginn der traditionellen Neujahrsfeiern in Tibet ist eine der heiligsten Stätten der Buddhisten in Flammen aufgegangen. Wie die "New York Times" berichtete, brach das Feuer im Jokhang-Tempel in Lhasa gestern um 18.40 Uhr Ortszeit aus. Auf Handy-Aufnahmen, die über soziale Netzwerke geteilt wurden, ist zu sehen, wie Flammen aus dem 1300 Jahre alten Tempel schlagen.

Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, der Brand habe schnell gelöscht werden können. Es habe weder Tote noch Verletzte gegeben. Über das Ausmaß der Schäden in dem Tempel, der im Jahr 2000 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt worden war, lägen noch keine Angaben vor. Auch zur Brandursache gibt es bisher keine Angaben.

Im Netz kursierten Meldungen, wonach die chinesischen Staatsmedien zahlreiche Posts bei Twitter zu dem Feuer im Internet gelöscht hätten.

