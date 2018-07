Thailand: Hoffnung für vermisste Kinder

BANGKOK. Bei der Suche nach dem eingeschlossenen Buben-Fußballteam in einer Höhle in Thailand haben eine Wetterbesserung und die Einrichtung eines Einsatzstützpunktes in der Höhle die Hoffnung auf eine Rettung genährt.

Höhlentaucher vor ihrem Einsatz Bild: APA/AFP

Der Stützpunkt sei tief im Inneren der Tham-Luang-Höhle in einem Durchgang eingerichtet worden, teilten Einsatzkräfte gestern mit.

Sie brachten Sauerstofftanks und Scheinwerfer in die Höhle. "Was wir heute machen müssen, ist, schnell zu den Kindern zu gelangen", sagte der Kommandant der an der Rettungsaktion beteiligten Marineeinheit, Apakorn Yookongkaew. "Wir werden nicht ruhen, bis wir sie gefunden haben." Die zwölf Kicker im Alter von elf bis 16 Jahren und ihr 25-jähriger Trainer werden seit Samstag vergangener Woche vermisst.

"Ich bin heute froh wie lange nicht mehr", sagte der Cheftrainer der Fußballmannschaft, Nopparat Khanthavong. Es gebe "viele positive Anzeichen" für eine Rettung.

