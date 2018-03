Teile von Raumlabor stürzen bald auf die Erde

DARMSTADT. Teile des 2016 außer Kontrolle geratenen chinesischen Raumlabors "Tiangong 1" werden nach Einschätzung von Experten zwischen dem 30. März und dem 6. April auf der Erde einschlagen.

"Drei bis vier Tage vorher können wir den genauen Tag eingrenzen, am Tag selbst dann im besten Fall den Zeitpunkt bis auf einige Stunden bestimmen", so Holger Krag von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Darmstadt.

"Die Wahrscheinlichkeit von einem Trümmerteil verletzt zu werden, ist so hoch wie die Möglichkeit von einem Blitz zweimal in einem Jahr getroffen zu werden." Dass Teile des rund 8,5 Tonnen schweren "Himmelspalasts" in Österreich, Deutschland oder der Schweiz herunterkommen, sei ausgeschlossen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema