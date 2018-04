Teenager überlebte zwölf Stunden in Abwasserkanal

LOS ANGELES. In Los Angeles ist ein 13-Jähriger beim Spielen am Montagmorgen in einem Park in einen Kanal gestürzt und von der Strömung mitgerissen worden, wie der Spiegel Online berichtet.

Im Griffith Park in Los Angeles fiel der 13-jährige Jesse Hernandez in einen Abwasserkanal. Bild: MARIO TAMA (APA/AFP/GETTY IMAGES/MARIO TAMA)

Jesse Hernandez überlebte einen halben Tag lang unterirdisch, obwohl das Abwasser giftig ist. Der Teenager war zuvor beim Spielen mit anderen Kindern durch eine Holzplanke gebrochen und rund acht Meter abgestürzt. Er landete in einem Kanal mit starker Strömung, die ihn sofort davontrug. Seine Freunde verständigten Eltern, die die Rettung arlamierten.

Äußert giftige Abwässer

Die Rettungskräfte begannen sofort, in den giftigen Abwässern der Stadt, die Suche. Zunächst arbeiteten sie mit Hilfe von Kameras. Schließlich konnte der Vermisste nach Stunden entdeckt werden - zunächst allerdings nur dessen Handabdrücke, und zwar in einem Rohr von nur einem Meter Durchmesser. Daraufhin stieg das Rettungsteam in das Kanalsystem und befreite den Teenager, der in einem engen Rohr steckte.

"Ein Osterwunder"

Firefighters called it an “Easter Miracle.” 13-year-old Jesse Hernandez fell 25 feet into a Griffith Park drainage pipe and battled temperature, toxic gas and time before a sanitation worker found him ALIVE a mile away from where he fell. @FOXLA pic.twitter.com/HOpp4zDnpC — Zohreen (@Zohreen) 2. April 2018

Nach der Erstversorgung durch die Sanitäter wollte Jesse zuerst ein Handy, um seine Mutter anrufen zu können. Dann wurde er ins Spital gebracht. "Er war glücklich, seine Familie war glücklich", sagte einer der Retter. Man sei froh über das Happy End, denn die Überlebenschancen in der giftigen Umgebung verringern sich stündlich.

Amazing news...after more than 12 hours of searching, 13-year-old Jesse Hernandez has been found alive! We witnessed an incredible team effort by many public safety agencies. Join us in saying to all of them, THANK YOU! https://t.co/TbVQaIMd9G — LAPD HQ (@LAPDHQ) 2. April 2018

Mehr als hundert Menschen waren an der Suche beteiligt.

