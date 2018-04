Tankstopp: Deutscher verlor Töchter an der Raststätte

BERCHTESGADEN. Er wollte nur einmal tanken in Bayern, auf dem Weg zum Gardasee mit seinen beiden Töchtern. Erst am Brenner erreichte ihn die Polizei am Handy und er hatte noch nicht bemerkt, dass die Mädchen nicht im Auto sind.

(Symbolfoto) Bild: Weihbold

Beim Stopp an der Raststätte Holzkirchen-Süd in Oberbayern stiegen seine beiden Kinder aus dem Auto und gingen zur Toilette. Der Vater bekam davon nichts mit, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Als die zehn und 14 Jahre alten Mädchen von der Toilette zurückkamen, war der Mann bereits über alle Berge. Die Mädchen informierten die Autobahnpolizei und eine nervenaufreibende Suche begann, inklusive offizieller Fahndung.

Die Kinder konnten der Polizei lediglich die Telefonnummer der Mutter zu Hause im nordhessischen Baunatal geben, da sie die Mobilfunknummer ihres Vaters nicht wussten. Als die Mutter schließlich erreicht wurde und die Mobilnummer ihres Mannes vorlag, tippten sich die Beamten die Finger wund. Nach 48 Anrufversuchen meldete sich der 47-Jährige schließlich Samstagfrüh bei der Einsatzzentrale in Rosenheim.

Der Mann war mittlerweile am Brenner und hatte immer noch nicht bemerkt, dass er die Kinder nicht mehr im Auto hatte. Es dauerte eine Weile, bis er zurück in Holzkirchen seine Töchter wieder in die Arme schließen konnte. Welche Konsequenzen der Vater nun in seiner Familie zu erwarten hat, sei nicht bekannt, hieß es von der Polizei.

