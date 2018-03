Syrische Stadt Afrin bald von "Terroristen gesäubert"

DAMASKUS. Die Türkei steht nach eigener Darstellung in der syrischen Stadt Afrin kurz vor der Vertreibung aller Aufständischen.

In dem Gebiet habe man bereits 1.102 Quadratkilometer "von Terroristen gesäubert", sagte ein Regierungssprecher am Montag in Ankara. "Wir werden bald das Stadtzentrum erreichen und es ebenfalls säubern."

Die Türkei hatte im Jänner eine Offensive in der nordwestsyrischen Region Afrin gestartet und will damit Kämpfer der kurdischen Miliz YPG zurückdrängen. Die Regierung in Ankara sieht die Gruppe als Schwesterorganisation der verbotenen PKK.

