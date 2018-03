Syrische Familie trägt Kreuz am Karfreitag in Rom

ROM. Eine syrische Familie soll am Abend das Kreuz bei der Kreuzweg-Zeremonie am Kolosseum in Rom tragen.

Feierliche Zeremonie in Rom. Bild: (Reuters)

Die Eltern und die drei Kinder werden das Kreuz auf einer der traditionell 14 Stationen der von Papst Franziskus angeführten Karfreitags-Prozession tragen, teilte der Vatikan mit. Zudem werde das Kreuz Schwestern des Dominikanerordens aus dem Irak übergeben.

Auf dem Kreuzweg erinnert der Papst an die Leiden, die Jesus der christlichen Tradition zufolge zwischen seiner Verurteilung und seiner Hinrichtung erfahren hat. Die Texte an den jeweiligen Stationen stammen in diesem Jahr von jungen Leuten im Alter zwischen 16 und 27 Jahren. Der Papst will sich in diesem Jahr besonders der Jugend widmen.

Die Zeremonie soll gegen 21.15 Uhr beginnen. Bereits am Freitagnachmittag hatte Franziskus einen Gottesdienst im Petersdom gefeiert. Höhepunkt der Osterfeiertage ist dann die Messe auf dem Petersplatz in Rom am Sonntag, bei der Franziskus den Segen "Urbi et Orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis") spenden wird.

Die Osterfeierlichkeiten werden in diesem Jahr von besonders starken Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Rund 10.000 Sicherheitskräfte sind nach Behördenangaben in Rom im Einsatz. Während der Woche hatte Italiens Innenminister Marco Minniti das weiterhin hohe Anschlagsrisiko hervorgehoben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema