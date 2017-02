Swiss-Maschine steckt in der Arktis fest

IQALUIT. Ausgerechnet im Norden Kanadas ist eine Swiss-Maschine nach Triebwerksproblemen zwischengelandet. Schon fast eine Woche steht die Boeing 777 nun in der Arktis.

Bild: ARND WIEGMANN (Reuters)

Die Maschine musste auf ihrem Flug von Zürich nach Los Angeles hier eine Sicherheitslandung vornehmen, nachdem eine Störungsmeldung angezeigt wurde und sich daraufhin, wie programmiert, das linke Triebwerk der Boeing automatisch abschaltete

Die Swiss schickte aus New York eine Ersatzmaschine an den Polarkreis: Mit dem Airbus 330 werden die gestrandeten 217 Passagiere nach New York gebracht. Von dort aus will die Fluggesellschaft dann deren Weiterreise organisieren.

Auf Twitter ärgerte sich ein Mann über diese Vorgehensweise: Sämtliche Passagiere hätten ja an die Westküste nach LA fliegen wollen. Die Swisshat sich jedoch für New York entschieden, "da wir von dort die besten und flexibelsten Anschluss- und Umbuchungsmöglichkeiten haben", wie eine Mediensprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte.

Ersatztriebwerk um 24 Millionen Dollar

Weitaus schwieriger gestalten sich die Bemühungen, die Boeing 77 wieder flott zu machen. Am Samstag brachte ein riesiges Antonow-Transportflugzeug ein Ersatztriebwerk nach Kanada. 8,3 Tonnen ist es schwer, der Durchmesser beträgt 3,4 Meter und mit rund 24 Millionen Dollar ist es nicht ganz billig.

A weekend treat for #Iqaluit aviation buffs — Huge Antonov aircraft flies engine to #Nunavut for stranded Swiss jet https://t.co/hPjfGtxecq pic.twitter.com/jXElco5qNV — James Henry Bell (@jameshenrybell) 4. Februar 2017

Techniker von General Electric und der Swiss begannen daraufhin mit dem Austausch des schadhaften Turbofan-Triebwerks. Da der Flughafen in Iqaluit über keinen Hangar verfügt, findet die Operation unter erschwerten Bedingungen statt. Immerhin haben es die Techniker einigermassen warm. Auf Twitter konnte man eine Art beheizbares Zelt sehen, das unter der entsprechenden Tragfläche aufgebaut wurde.

Wie "Watson" berichtet, hatte die Swiss das neun Tonnen schwere Ersatztriebwerk vom Typ GE90-115B in Zürich am Lager und konnte es am Samstag mit der gecharterten Antonov auf die Reise schicken.

Wie lange die Arbeiten an der Boeing dauern würden, sei laut der Fluggesellschaft noch nicht absehbar. Für die Swiss ist der Ausfall der Maschine schmerzhaft - vor allem finanziell. Allein der Transport des Ersatztriebwerks nach Kanada hat laut Schweizer Medien eine halbe Million Dollar gekostet. Mit den Passagierentschädigungen entstand der Fluglinie bisher laut „Tages-Anzeiger“ ein Schaden von einer Million Franken, also knapp einer Million Euro.

