Suche nach Kind auf Kos 25 Jahre später neu aufgerollt

ATHEN. 25 Jahre nach dem Verschwinden eines britischen Kleinkinds auf der griechischen Ägäisinsel Kos haben britische Ermittler zusammen mit griechischen Polizisten den Fall wieder aufgerollt.

Bild: Reuters

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden für die am Montag begonnene Suche in der Nähe eines Bauernhofs, wo der 21 Monate alte Ben Needham 1991 letztmals gesehen wurde, zwei Wochen angesetzt.

Auf einem Video der Polizei von South Yorkshire war zu sehen, wie ein Dutzend Männer ein großes Feld mit Oliven- und Feigenbäumen sichteten und an mehreren Stellen gruben. In Berichten hieß es, der kleine Bub sei seinerzeit möglicherweise beim Spielen von einem Bagger erfasst worden.

(Foto: Reuters)

In vergangenen Jahren hatte es Berichte gegeben, wonach Ben Needham noch am Leben sei. In Griechenland und Zypern unterzogen sich junge Männer DNA-Tests, die jedoch sämtlich negativ ausfielen.

