Studentin spülte Hamster auf Flughafentoilette hinunter

Weil die Fluggesellschaft ihren Zwerghamster nicht mitnehmen wollte, sah eine 21-Jährige keinen anderen Ausweg, als das Nagetier im Klo hinunter zu spülen.

Pebbles musste sterben (Symbolbild) Bild: colourbox.de

Die Geschichte von "Pebbles", dem Zwerghamster, der am Flughafen in Baltimore einen tragischen Tod streben musste, geht um die Welt. Das Nagetier sollte seine Besitzern zur emotionalen Unterstützung auf dem Flug von der Universität nach Hause begleiten.

Zwei Mal hatte die Studentin eigenen Angaben zufolge in den Tagen zuvor bei der Fluglinie nachgefragt und hatte das Okay für den Transport des Hamsters bekommen.

Als sie mit "Pebbles" in einem kleinen Käfig am Flughafen ankam, machte sich die 21-Jährige also keine Sorgen. Auch beim Check-In gab es kein Problem. Doch beim Security-Check-In wurde der jungen Frau gesagt, Nagetiere seien nicht erlaubt, erzählte sie dem Miami Herald.

"Sie hatte Angst. Ich hatte Angst"

Nach hektischen Diskussionen buchte die Studentin ihren Flug auf einen späteren um, versuchte verzweifelt jemanden zu finden, der das Haustier am Flughafen abholt – ohne Erfolg.

Auch der Versuch, ein Mietauto zu ergattern, scheiterte an dem ausgebuchten Ferientag. Da soll ein Mitarbeiter der Fluggesellschaft vorgeschlagen haben, den Hamster entweder vor dem Flughafen auszusetzen oder in der Toilette hinunterzuspülen.

Weil sie keinen anderen Ausweg sah, entschied sich die junge Frau für die zweite Option. Sie hielt es für die humanere Lösung, sagte sie dem Miami Herald und weiter: "Sie hatte Angst. Ich hatte Angst. Es war schrecklich sie in die Toilette zu stecken".

Die Fluggesellschaft gab zu, die Studentin falsch informiert zu haben. Dass man dazu geraten habe, den Hamster zu töten, wurde aber vehement bestritten. Die junge Frau überlegt nun rechtliche Schritte.

