Stromausfall legte U-Bahn von Baku lahm

BAKU. Ein Stromausfall hat am Dienstag die U-Bahn der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku lahmgelegt.

Die Zugänge zur Metro der Stadt mit über zwei Millionen Einwohnern am Kaspischen Meer wurden gesperrt, meldete die örtliche Agentur APA. Die Züge steckten in den Tunneln fest. Die Passagiere würden aus dem Metro-System an die Oberfläche gebracht, sagte ein Sprecher.

Den Agenturangaben nach hatten Probleme beim Testlauf eines reparierten Kraftwerks den Ausfall verursacht. Auch in einigen Stadtvierteln von Baku und in Regionen außerhalb der Hauptstadt brach die Stromversorgung zusammen. Die Metro von Baku zählt 25 Stationen auf 36,7 Kilometer Strecke.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema