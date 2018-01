Straßenköchin mit Michelin-Stern: „Würde ihn am liebsten zurückgeben“

Im Dezember hat es das "Jay Fai" in Bangkoks als erste der viel gerühmten Straßenküchen von Thailands Hauptstadt zu einem Stern gebracht. Der hat der Inhaberin aber nicht nur Glück gebracht.

Jai Fay brutzelt auf den Straßen Bangkoks seit jeher: Nudeln mit Garnelen und Krabben über Holzkohle, oder aber ihr berühmtes Krabben-Omelett. Bild: Reuters

Noch im Dezember vergangenen Jahres strahlte Jay Fai,die eigentlich Supinya Junsuta heißt, noch vor lauter Glück. Sie erhielt als erste Straßenköchin Bangkoks einen Michelin-Stern für ihr gleichnamiges Restaurant Raan Jay Fai. Zur Begründung schrieb der Restaurantführer "Guide Michelin": "Das "Jay Fai" ist ein Platz, in dem Taxifahrer wie Foodies in Verzückung geraten."

Das neueste Sterne-Restaurant der Welt schaut dabei überhaupt nicht so aus wie solche Lokale für gewöhnlich aussehen. Ein schlichter Raum, zur Straße hin offen, sieben Tische mit Holzschemeln. Die Wände sind mit grünen Billigfliesen gekachelt. An der Decke hängen Neonlampen. Dazu zwei altersschwache Ventilatoren an der Decke - und die Speisekarten sind in Plastik eingeschweißt.

Obwohl die Konkurrenz in dieser Stadt, die so viel Wert aufs Essen legt, nicht eben klein ist, gab es keinerlei Widerspruch. Das dürfte vor allem an der Besitzerin liegen: Supinya Junsuta, eine kleine Frau von 72 Jahren, die an einer Ecke der Mahachai-Straße schon seit einem halben Jahrhundert am Feuer steht, sechs Tage die Woche, von 13 Uhr bis ein Uhr. In Bangkok ist sie längst Legende. In einem schmucklosen Rahmen an der Wand steckt ein vergilbter Ausschnitt der "Bangkok Post" vom 2. September 1999, in dem sie schon damals als "Mozart der Nudelpfanne" gelobt wird. Andere nennen sie die "Königin der Straßenküche". Allerdings: Thailands nun erste Sterne-Köchin überhaupt ist eine Institution, deren richtigen Namen kaum jemand kennt.

"Mozart der Nudelpfanne"

Bekannt ist sie nur unter ihrem Spitznamen, den sie bereits in Kindertagen bekam: Jay Fai eben. Auf Deutsch: Schwester Warze. Der Grund dafür findet sich mitten in ihrem Gesicht, links von der Nase. Böse gemeint ist das nicht. In Bangkok frotzelt man gern. Natürlich hätte sie sich das Ding längst wegmachen können. Aber warum?

Auf Äußerlichkeiten legt Jay Fai keinen Wert. Zwar schminkt sie stets die Lippen. Aber auf die Wichtigmacher-Utensilien anderer Spitzenköche (meist männlichen Geschlechts) verzichtet sie völlig. Sie trägt Schürze, Arbeitshose, T-Shirt und Gummistiefel. Sowie, aller Hitze zum Trotz, eine Wollhaube über den Haaren. Und: eine Skibrille. Das hat ihr vor ein paar Jahren der Arzt empfohlen - zum Schutz der Augen, wenn wieder einmal die Funken stieben.

Ihr Kochstil - und zweifellos die Aufmerksamkeit durch die Auszeichnung von Michelin - haben Jay Fai in den vergangenen Wochen viele, viele Gäste beschert. Nicht unbedingt zur Freude der “Köchin mit der Skibrille“: „Ich wünschte, ich könnte den Stern wieder zurückgeben", sagt sie nun dem Food-Magazin "Eater".

“Viele kommen nur vorbei, um zu gucken"

Seit der Auszeichnung tummeln sich Touristen, Foodies und einige neugierige Beamte der Steuerbehörde um Jay Fais Straßenküche. Die 72-Jährige ist davon genervt: "Viele kommen nur vorbei, um zu gucken und Fotos zu machen, nicht unbedingt zum Essen", sagt sie. Zudem sind die Wartezeiten auf einen freien Tisch enorm: Zu Stoßzeiten müssen hungrige Gäste schon mal zwei Stunden warten, am Tresen hängt deswegen auch ein Warnschild: "Zeit nicht garantiert" - es kann also ruhig mal länger dauern.

Nach der Michelin-Auszeichnung hat Jay Fais Tochter Yuwadee Junsuta ihren Job gekündigt, um ihre Mutter zu unterstützen. Es musste ein Reservierungs-System installiert werden, damit man überhaupt mit dem Gästeansturm klar kommt, und auch, um die Stammkundschaft nicht zu verprellen. "Wir raten den Gästen jetzt vorab telefonisch eine Reservierung zu machen", sagt Jay Fais Tochter.

In dem kleinen Straßenrestaurant mit weniger als zwölf Tischen arbeiten mittlerweile drei Kellner. Jay Fais Tochter kümmert sich ausschließlich um Reservierungen und ruft die Gäste nach der Reihe auf. Trotz des Ansturms kocht Jay Fai immer noch allein - und wie immer: Nudeln mit Garnelen und Krabben über Holzkohle und ihr berühmtes Krabben-Omelett.

