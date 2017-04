Stockholm-Attentäter sollte abgeschoben werden

STOCKHOLM. 39-jähriger Usbeke soll Anschlag ausgeführt haben. Polizei nahm weitere sechs Personen fest.

Tausende gedachten am Sonntag der Opfer des Anschlages. Bild: Reuters

Nach dem Lkw-Anschlag von Stockholm gehen Schwedens Behörden einem möglichen islamistischen Hintergrund nach. Der mutmaßliche Attentäter, ein 39-jähriger Usbeke, sei ein IS-Sympathisant, der abgeschoben werden sollte, sagte Polizeichef Jonas Hysing am Sonntag. Die Polizei nahm indes sechs weitere Menschen in Gewahrsam, ein Festgenommener wurde formell als Verdächtiger festgesetzt.

Der Usbeke war schon wenige Stunden nach der Tat am Freitag festgenommen worden. "Wir wissen, dass er Interesse an extremistischen Organisationen wie dem IS gezeigt hat", sagte Hysing. 2014 habe der Mann einen Antrag auf Bleiberecht gestellt, der im Juni 2016 abgelehnt worden sei.

Im Dezember sei ihm eine Frist von vier Wochen gesetzt worden, das Land zu verlassen. "Im Februar 2017 wurde der Fall an die Polizei übergeben, die die Anweisung umsetzen sollte. Allerdings war der Betroffene abgetaucht."

Fahndung nach Komplizen

Die Staatsanwaltschaft legt dem Usbeken nach eigenen Angaben "terroristische Tötungen" zur Last. Der Geheimdienst fahndete nach "möglichen Komplizen oder Netzwerken, die in die Attacke verwickelt sein könnten".

Der Angreifer war am Freitagnachmittag im Zentrum der schwedischen Hauptstadt mit einem gestohlenen Lkw durch eine Einkaufsstraße gerast und dann in das Kaufhaus "Ahlens" gekracht. Er tötete vier Menschen, 15 weitere wurden verletzt. Zehn von ihnen wurden am Sonntag weiterhin im Krankenhaus behandelt, vier von ihnen waren in "ernstem Zustand".

Die Polizei äußerte sich am Sonntag erstmals zur Herkunft der bei dem Anschlag Getöteten: Es handle sich um zwei Schweden, einen Briten und einen Belgier, deren Familien inzwischen informiert worden seien. Unter den Todesopfern ist auch ein elfjähriges schwedisches Mädchen, das gerade von der Schule kam.

Am Wochenende herrschte in Stockholm Trauer. Sonntagnachmittag versammelten sich Tausende auf einem zentralen Platz in der Hauptstadt und gedachten der vier Todesopfer mit einer Schweigeminute. Heute, Montag, gibt es eine landesweite Schweigeminute.

