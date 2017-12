Spott für Roms Christbaum: "Wie eine Klobürste"

ROM. Nach der "Weltblamage" fordert Rom nun Schadenersatz für den toten Baum – Baum-Affäre auch in Belgrad.

Der Christbaum in Rom ist tot und zum internationalen Gespött geworden. Bild: Reuters

Er gilt als der hässlichste Christbaum der Welt. Die Äste hängen kläglich herunter. Internet-Surfer verglichen den Christbaum auf der zentralen Piazza Venezia in Rom unlängst mit einer "Klobürste". "Spelacchio" wird die höchstpersönlich von der römischen Bürgermeisterin Virginia Raggi illuminierte Fichte genannt, was "schäbig" und "kahl" bedeutet. "Das Bild dieses sterbenden Baums ist eine Weltblamage für die Stadt Rom", klagte der Konsumentenschutzverband Codacons.

Der Baum, der Anfang Dezember aufgestellt wurde, ist laut Experten längst tot. Er soll beim fast 40.000 Euro teuren Transport aus dem Trentiner Fiemme-Tal beschädigt worden sein, heißt es.

Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi greift nun zur Gegenwehr: Die Gemeinde werde nach einer internen Untersuchung Schadenersatz fordern, sagte die Fünf-Sterne-Politikerin. Raggi betonte jedoch, dass der tote Christbaum nicht vor Ende der Weihnachtsfeiertage am 6. Jänner weggeräumt werde. "Inzwischen haben alle ,Spelacchio’ lieb gewonnen, und es gibt außerdem größere Probleme als einen Weihnachtsbaum", sagte die 39-Jährige.

In der Tat pilgern inzwischen unzählige Touristen und Römer zu dem toten Christbaum. An die Äste wurden Karten mit Glückwünschen gehängt. Touristen vergleichen die Bilder der schäbigen Fichte auf der Piazza Venezia mit der polnischen Prachttanne auf dem Petersplatz, die am 7. Dezember feierlich zum ersten Mal beleuchtet wurde. Die 28 Meter große Tanne überlebte einen mehrwöchigen Transport von den nordpolnischen Masuren über Österreich bis nach Rom unbeschadet. Doch der Trentiner Verband "Magnifica Comunità di Fiemme", der der Gemeinde Rom den Weihnachtsbaum "Spelacchio" geliefert hat, wehrt sich dagegen, dass die beim Transport in die Hauptstadt gestorbene Fichte auf einer Müllhalde landen soll. Auch aus dem Trentiner Forstamt kamen bereits Vorschläge, das Holz konstruktiv zu Mitbringseln zu verarbeiten.

Affäre auch in Belgrad

Auch Belgrad hat eine Christbaum-Affäre. In der serbischen Hauptstadt geht es allerdings ums Geld. Die nicht-staatliche Organisation Pistaljka (Trillerpfeife), spezialisiert auf die Enthüllung von Amtsmissbrauch, hat herausgefunden, dass für einen im Stadtzentrum aufgestellten Christbaum 83.000 Euro aus der Stadtkasse gezahlt werden sollen. Bei dem Weihnachtsbaum handelt es sich um ein spärlich geschmücktes, 18 Meter hohes Exemplar aus Kunststoff. Die Affäre flog auf, als sich herausstellte, dass der Baum durch die Belgrader Firma Keep Light noch vor dem Abschluss der obligatorischen Ausschreibung aufgestellt worden war. Das Unternehmen ist auch für die Weihnachtsbeleuchtung der Stadt zuständig. Bürgermeister Sinisa Mali, einer der engsten Mitarbeiter des Staatschefs Vucic, hat die Kündigung des Vertrags den Christbaum betreffend zugesagt. Er selbst sei über den Preis überrascht gewesen.

