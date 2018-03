Spanischer Offizier ging in Antarktis über Bord und starb

MADRID. Bei einer Antarktis-Forschungsmission ist ein spanischer Marineoffizier ums Leben gekommen.

Der Mann verschwand in der Nähe der Livingston-Insel, rund 500 Kilometer südöstlich der Südspitze Südamerikas, vom Forschungsschiff "Hesperides", wie die spanische Marine mitteilte.

Nach sechs Stunden Suche fanden die Seeleute seine Leiche. Die Marine ging davon aus, dass der Soldat im Rang eines Fregattenkapitäns über Bord ging.

Spaniens Verteidigungsministerin Dolores Cospedal sandte per Twitter sein "ganzes Mitgefühl und Unterstützung an seine Familie und Kameraden". Das Schiff "Hesperides" dient in der Polarforschung Spaniens als Versorgungsschiff. Es versorgt die spanischen Basen in der Antarktis seit fast drei Jahrzehnten mit Personal und Material.

