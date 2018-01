So begrüßten Menschen weltweit das neue Jahr

Mit Partys und Feuerwerk hießen Milliarden Menschen am Sonntag und Montag das neue Jahr 2018 willkommen.

Das Jahr 2018 hat begonnen, und zwar unter anderem für Einwohner des Inselstaates Samoa im Pazifik. Am Sonntag um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) startete etwa die Hauptstadt Apia ins neue Jahr. Lange bevor in Österreich die Sektkorken knallen, begrüßten auch Neuseeland und Australien das Jahr 2018.

Regenbogen-Feuerwerk in Australien

Mit einem spektakulären Feuerwerk in Sydney hat Australien als eines der ersten Länder der Welt das neue Jahr begrüßt. In den Farben des Regenbogens erstrahlte das kaskadenartige Feuerwerk von der Hafenbrücke. Damit feierten die Menschen auch die Einführung der Homo-Ehe in dem Land.

Etwa 1,5 Millionen Menschen strömten in Sydney zu der Silvester-Feier am berühmten Opernhaus der Stadt zusammen. Das Fest fand unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt.

"Das ist eine fabelhafte Art, 2017 zu verabschieden", sagte Sydneys Bürgermeisterin Clover Moore und erinnerte daran, dass sich eine große Mehrheit der Australier für die Einführung der Homo-Ehe ausgesprochen hatte. Die für ihr gigantisches Silvester-Feuerwerk berühmte australische Metropole Sydney hatte mit dem Regenbogen-Feuerwerk bewusst eine politische Botschaft für 2018 senden wollen: Die Regenbogenflagge symbolisiert Toleranz und die Vielfalt von Lebensformen und wird weltweit von der Bewegung der Schwulen und Lesben genutzt.

Spektakuläres Feuerwerk in Sydney:

Auch Neuseeland begrüßte bereits das Jahr 2018. Tausende kamen in der größten Stadt Auckland zur Silvesterfeier zusammen. Die Feierlichkeiten zum neuen Jahr werden danach über Asien, den Nahen Osten, Afrika und Europa nach Amerika wandern.

Video: Das Jahr 2017 klingt langsam aus und während Sie sich vielleicht schon auf die Silvesterfeier vorbereiten, hat in anderen Ländern das Jahr 2018 schon begonnen.

Die Wiener Innenstadt verwandelte sich in eine große Partymeile. Beim Silvesterpfad werden elf Standorte in der City sowie im Prater und in der Seestadt Aspern seit dem frühen Nachmittag bis 2 Uhr bespielt. Um Mitternacht gibt es ein großes Feuerwerk beim Rathaus und am Riesenradplatz. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden ebenso wie die Polizeipräsenz verstärkt, der Pfad mit Video überwacht.

Video: Wiener Silvesterpfad

Video: Silvesterpartys in Linz und Enns

Party vor dem Brandenburger Tor

Mit einem riesigen Feuerwerk haben am Brandenburger Tor in Berlin zahlreiche Menschen das neue Jahr begrüßt. Bei der größten Silvesterfeier Deutschlands herrschte großer Andrang, alle Zugänge zur Festmeile wurden etwa eine Dreiviertelstunde vor Mitternacht komplett geschlossen, wie die Berliner Polizei am Sonntag über den mitteilte.

Die Zahl der Partygäste auf der knapp zwei Kilometer langen Partymeile wollte der Veranstalter erst später bekannt geben. Moderiert wurde die Party an dem Berliner Wahrzeichen von Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel. Zum Bühnenprogramm zählten Künstler wie Conchita aus Österreich, die Münchner Freiheit und die Spider Murphy Gang. Zum Jahreswechsel trat Wincent Weiss mit seinem Song "Feuerwerk" auf.

Feuerwerk am Pariser Triumphbogen

Mit einem Feuerwerk an den Champs-Elysees hat Paris ins neue Jahr gefeiert. Pünktlich um Mitternacht stieg am Triumphbogen am Ende der Prachtstraße ein kurzes Pyrotechnik-Spektakel in den Himmel. Ansonsten sind Raketen und Böller in der "Stadt der Lichter" zu Silvester verboten.

Auf Bildern des Fernsehsenders BFMTV war eine dichte Menschenmenge auf den Champs-Elysees zu sehen - zu der Feier waren mehrere Hunderttausend Menschen erwartet worden.

Der Jahreswechsel in der französischen Hauptstadt stand wie schon in den Vorjahren unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Um auf die Champs-Elysees zu kommen, mussten Besucher ihre Taschen vorzeigen und sich abtasten lassen,

Rio begrüßte 2018 bombastisch mit einer "Umarmung"

Mit einem riesigen, die ganze Copacabana-Bucht erleuchtenden Feuerwerk hat Rio de Janeiro unter dem Motto "Abraco" ("Umarmung") das neue Jahr 2018 begrüßt. Schätzungsweise rund zwei Millionen Menschen feierten das Lichtspektakel. Viele bevölkerten traditionell ganz in weiß den berühmten Stadtstrand, um das exakt 17 Minuten dauernde Feuerwerk zu bestaunen. Dieses wurde von elf Booten in der Atlantikbucht vom Meer aus abgefeuert. Rund 25 Tonnen Feuerwerk wurden dabei synchron in den Himmel geschossen.

Neben dem Karneval ist Silvester die größte Touristenattraktion der brasilianischen Metropole.

New Yorker begrüßten 2018 in eisiger Kälte

Bei minus 12 Grad Celsius haben Menschen in New York City in das neue Jahr hineingefeiert. Um 0.00 Uhr (Ortszeit) fiel die berühmte Kristallkugel am Times Square hinunter, Konfetti und Feuerwerk markierten den Beginn des neuen Jahres. Wegen der Temperaturen hatten sich deutlich weniger Menschen als üblich vor Ort versammelt. Feiernde trugen dicke Mützen, Handschuhe, Geschichtsmasken und mehrere Schichten Kleidung. Andere joggten oder tanzten, um sich warm zu halten.

Pop-Star Mariah Carey sang sich ohne Pannen durch ihren Auftritt am Times Square, nachdem sie im vergangenen Jahr mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt hatte.

Als letztes begrüßen Menschen auf der zur Insel-Gruppe Amerikanisch-Samoa gehörenden Insel Tutuila das Jahr 2018. Dort feiern die Bewohner um 12 Uhr MEZ am Montag "Happy New Year". Um 13 Uhr beginnt auf der Bakerinsel und der Howlandinsel das neue Jahr. Diese sind jedoch unbewohnt.

Seniorendorf feierte Jahreswechsel mittags

In einem kleinen Dorf westlich von Madrid hat das neue Jahr zum 13. Mal schon mittags begonnen. Gehen in Villar de Corneja die Uhren anders? Nein, aber in dem spanischen Örtchen sind die meisten Bürger über 75 Jahre alt. Sie wollten einfach nicht bis Mitternacht wach bleiben, dafür seien sie einfach zu müde, berichteten örtliche Medien. Seit einigen Jahren kommen auch Schaulustige zu der kuriosen Silvesterparty am helllichten Tag. Zusammen mit den Bewohnern versammelten sie sich um kurz vor 12 Uhr auf dem Dorfplatz und stießen mit Sekt auf das Jahr 2018 an.

