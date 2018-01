Skandal in Frankreich um Rückruf von Babymilch-Produkten

PARIS. Obwohl bestimmte Babymilch-Produkte wegen Salmonellengefahr zurückgerufen worden sind, waren sie nach wie vor in etlichen Supermarktregalen zu finden. Das lässt derzeit die Wogen in Frankreich hochgehen.

Lactalis Bild: DAMIEN MEYER (APA/AFP/DAMIEN MEYER)

Nachdem mehrere große Supermarktketten den Verkauf von zurückgerufenen Produkten des Herstellers Lactalis eingeräumt hatten, kündigte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Donnerstag 2.500 zusätzliche Kontrollen an. Er bestellte Vertreter großer Handelsketten in sein Ministerium.

Lactalis hatte alle seit Mitte Februar im französischen Werk Craon hergestellte Babynahrung zurückgerufen. Dort waren Salmonellen des gleichen Typs nachgewiesen worden wie bei mehreren an Salmonellose erkrankten Babys. In dieser Woche wurde jedoch bekannt, dass es bei mehreren Supermarktketten zu Fehlern kam und nicht alle verdächtigen Produkte aussortiert wurden.

Staatliche Kontrolleure hatten laut Le Maire seit Ende Dezember in 91 Fällen Babymilchprodukte gefunden, die eigentlich aus dem Handel genommen werden sollten. Es handle sich um eine Reihe von Supermärkten und Apotheken, aber auch zwei Kinderkrippen und zwölf Krankenhäuser.

Le Maire übte scharfe Kritik am Hersteller Lactalis. Weil dieser auf eine Aufforderung der Behörden nicht zufriedenstellend reagiert habe, habe der Staat Anfang Dezember einen großflächigen Produktrückruf von 11.000 Tonnen angeordnet.

"Diese Affäre ist schwerwiegend. Sie hat Anlass zu inakzeptablem Verhalten gegeben, das bestraft werden muss", sagte Le Maire. Die Justiz nahm Vorermittlungen wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung, Gefährdung anderer und Täuschung auf.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema