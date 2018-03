Sessellift-Unfall: Für einen Linzer endete der Ski-Urlaub fast in der Katastrophe

GUDAURI. Ein schwerer Zwischenfall mit einem Doppelmayr-Skilift hat am Freitag im georgischen Urlaubsort Gudauri etliche Verletzte gefordert. Der Linzer Fotograf Gregor Hartl saß auf dem Lift - den OÖN schildert er die dramatischen Minuten.

Dieses Foto schoss der Linzer Gregor Hartl aus dem Lift. Bild: Gregor Hartl

Wie die OÖN aus dem zuständigen Ministerium in Georgien erfuhren, wurden bei dem Unfall zwölf Menschen verletzt. Unter den Verletzten sind sechs Georgier und ein Ukrainer. Eine schwangere Frau aus Schweden wurde nach Tibilisi in ein Krankenhaus gebracht. Eine junge Frau musste vorübergehend künstlich beatmet werden, etliche Menschen, die aus dem Lift geschleudert wurden, erlitten Knochenbrüche.

Laut Ministerium wurde als erste Ursache ein Problem mit der Elektrizität angenommen. Die zuständige Firma Energo-Pro Georgia will allerdings keine Unregelmäßigkeiten bemerkt haben. Auch die letzte Überprüfung der Liftanlage im Jahr 2017 war unauffällig verlaufen.

"Es ging so schnell"

Der Linzer Fotograf Gregor Hartl (40) hat die Katastrophe hautnah miterlebt. Hartl, der mit einer neunköpfigen Gruppe aus Oberösterreich in Georgien war, saß mit seinen Freunden gerade auf dem Lift, als der Unfall passierte. "Es war unsere zweite Fahrt am Freitag mit diesem Lift. Wenige Meter vor dem Ausstieg blieb der Lift stehen und wir sind eine Zeit gestanden", berichtet Hartl. Zunächst scherzten sie noch darüber, „was wir machen würden, wenn irgendwas mit dem Lift wäre“.

Dann ging es plötzlich in die falsche Richtung. "Das wirkte erst noch normal, bis der Lift immer schneller und schneller wurde. Aus unserer Lustigkeit wurde Panik. Es ging so schnell." Als sie sahen, dass hinter ihnen bereits Menschen aus dem Lift sprangen, machten sich auch die Oberösterreicher auf den Absprung bereit. Zwei von ihnen sprangen aus geringer Höhe ab. Dann blieb der Sessellift stehen. Der Rest der Gruppe, der noch auf dem Lift saß, wurde von der Bergrettung gerettet. An Skifahren war dann nicht mehr zu denken, sagt Hartl: "Der Tag war gelaufen." Am Sonntagnachmittag landete die Reisegruppe zum Glück ohne Verletzungen in München.

Der Urlaub endete für Hartl fast in der Katastrophe.Foto: Gregor Hartl

Doppelmayr-Experten vor Ort

Doppelmayr hatte noch am Freitag zwei Experten nach Georgien geschickt. Sie wurden bisher jedoch nicht an den Unfallort vorgelassen. Der Sessellift war am Freitag plötzlich außer Kontrolle geraten und mit hohem Tempo rückwärts gelaufen. Skifahrer und Snowboarder versuchten, sich durch Sprünge in Sicherheit zu bringen. Es soll bis zu einem Dutzend Verletzte gegeben haben, offizielle Angaben lagen bis Samstag allerdings noch nicht vor.

Doppelmayr-Unternehmenssprecher Ekkehard Assmann sagte am Samstag, dass die beiden Techniker aus Wolfurt in Gudauri zwar eingetroffen sind, aber nicht an den Unfallort vorgelassen werden: "Wie erwartet, ist der Bereich von den Behörden gesperrt. Unsere Leute haben mir erklärt, dass von Georgien beauftragte Sachverständige unterwegs wären." Man sei mit den Behörden in Kontakt, so Assmann gegenüber den OÖN.

Video: Nachdem ein Sessellift in Georgien am Freitag außer Kontrolle geraten war, wird nach der Ursache des Unglücks gesucht.

Berichte darüber, was zu der Fehlfunktion des Vierersessellifts geführt hat, seien zum jetzigen Zeitpunkt deshalb reine Spekulationen, so Assmann, eine Ferndiagnose "völlig unseriös". Ein vergleichbarer Vorfall sei ihm während seiner fast 20 Jahre dauernden Tätigkeit für den Vorarlberger Seilbahnhersteller jedenfalls nicht untergekommen.

Kurze Zeit nach dem Zwischenfall kursierten bereits erschreckende Aufnahmen von Wintersportlern in den sozialen Netzwerken. Ein Mitarbeiter der Doppelmayr-Tochter in Georgien hatte sich unmittelbar danach an den Unfallort begeben. Dabei handle es sich jedoch nicht um einen Techniker, betonte Assmann.

Der Sessellift war 2007 von Doppelmayr in dem Ferienort im Norden Georgiens erbaut worden. Gudauri liegt rund 120 Kilometer von der Hauptstadt Tiflis entfernt im Kaukasus an der Grenze zu Russland.

Video: Ein Skisportler filmte den Unfall mit seiner Helmkamera

