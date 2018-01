Seine vier Meter über Normalstand: 1500 Menschen in Paris evakuiert

PARIS. Höchststand wurde zwar bereits erreicht, aber die Aufräumarbeiten werden langwierig.

Ein Blick auf eine teilweise überflutete französische Hauptstadt mit ihrem Wahrzeichen, dem Eiffelturm, bei Nacht. Bild: APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Überschwemmte Uferwege und Einschränkungen für Touristen: Das Hochwasser in Paris hat den höchsten Stand seit zwei Jahren erreicht. Der Pegel der Seine stieg bis Montag auf 5,85 Meter, wie der Hochwasser-Informationsdienst Vigicrues mitteilte. Im Großraum der französischen Hauptstadt mussten der Polizei zufolge etwa 1500 Menschen ihre Wohnungen verlassen, fast 1500 Haushalte waren ohne Strom.

Die Seine stieg bis auf vier Meter über Normal, wie Vigicrues mitteilte. Ab heute wird trotz neuer Regenfälle ein Rückgang erwartet. Allerdings ein sehr langsamer, weil unter anderem die Zuflüsse zur Seine noch viel Wasser führen. Danach ist mit langwierigen Aufräumarbeiten zu rechnen. Der für Umwelt zuständige Behördenchef Jerome Goellner erklärte, es könne noch "Wochen dauern, bis alles wieder normal" sei.

Die bei Fußgängern und Radfahrern beliebten Uferwege der Seine waren überschwemmt. Für Einheimische und Touristen gab es noch weitere Einschränkungen: Die Schifffahrt wurde eingestellt, daher verkehren auch die Ausflugsboote Bateaux-Mouches nicht.

Vororte besonders betroffen

Außerdem sind sieben Pariser Bahnhöfe der stark genutzten Vorortbahn RER C in Flussnähe noch bis 5. Februar gesperrt. Die Bahn verbindet Paris unter anderem mit dem Schloss Versailles. Die Museen in Flussnähe bleiben bis auf weiteres in Alarmbereitschaft. Der Louvre hatte schon am Wochenende vorsorglich die Abteilung mit islamischer Kunst geschlossen, die auf den unteren Ebenen untergebracht ist.

Besonders betroffen sind die Vororte von Paris. In der Gemeinde Villeneuve-Saint-Georges südlich der Hauptstadt mussten die Anrainer zum Teil Boote nutzen, um ihre Häuser zu erreichen. In ganz Frankreich wird noch in elf Departements vor Überschwemmungen gewarnt.

Höchststand 8,62 Meter

Grund für das Hochwasser sind die ungewöhnlich starken Regenfälle der vergangenen Wochen. Laut dem französischen Wetterdienst Météo-France zählten die Monate Dezember 2017 und Jänner 2018 zu den drei regenreichsten seit 1900. Mit 5,85 Metern blieb der Pegel aber niedriger als 2016, als ein Höchststand von 6,10 Metern gemessen wurde. Damals forderte die Flut mehrere Tote und Verletzte. Die Überschwemmungen richteten Schäden an, die auf bis zu 1,4 Milliarden Euro geschätzt wurden.

Der historische Höchststand der Seine von 8,62 Metern wurde im Jahr 1910 in Paris gemessen.

