Sechs Tote bei Explosion in chinesischer Fabrik

PEKING. Bei einer Explosion in einer Fabrik im Osten Chinas sind am Dienstag sechs Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier wurden verletzt.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Zaozhuang in der Provinz Shandong, etwa auf halber Strecke zwischen Peking und Shanghai.

Zu der Explosion sei es gekommen, während Arbeiter in einer Werkstatt Schweißarbeiten durchführten, berichteten chinesische Nachrichtenagenturen. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser. Die genaue Unglücksursache werde noch untersucht. Im Juni vergangenen Jahres hatte es in derselben Provinz eine schwere Explosion in einem Chemiewerk gegeben. Zehn Menschen kamen ums Leben, als ein Tankwagen mit Flüssiggas explodierte und weitere Gastanks in der Umgebung in Brand setzte.

