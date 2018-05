Schwere Unwetter - Flut riss Fahrzeuge mit

ISTANBUL. Starke Regenfälle und Gewitter haben in der türkischen Hauptstadt Ankara zu schweren Schäden geführt.

Besonders hart traf es am Samstag den Außenbezirk Mamak. Dort riss eine Flutwelle mehr als 100 Fahrzeuge mit sich, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete.

Mehrere Menschen seien verletzt und zahlreiche Geschäft beschädigt worden. Durch die Wucht des Wassers wurde teilweise der Asphalt von den Straßen gerissen, wie auf Bildern zu sehen war.

Einwohner und Behörden begannen am Sonntag mit den Aufräumarbeiten. In den nächsten Tagen rechnet das Meteorologische Institut in Ankara allerdings weiter mit starken Regenfällen. Das Institut warnte zudem vor starken Gewittern und flutartigem Regen in der Millionenmetropole Istanbul und der Küstenstadt Izmir.

