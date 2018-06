Schwangere posiert für Foto und stürzt 300 Meter in den Tod

die letzten zwei Absätze erklären die Welt wieder von Neuem, oder wollte man sich Trauriges zu schreiben einfach ersparen.



Natürlich wäre auch ein Warnung, nicht jeden dieser Blödheiten aus Abentuerlust nachzumachen, auch angebracht.



Gerade in der moslemischen Welt könnte man das auch auf den Waffengebrauch ummünzen.



Es ist schon bezeichnend, wenn reiche Länder durch Geld nur damit beschäftigt sind, Waffen zu kaufen und sich gegenseitig absichtlich umzubringen.



Und auf der anderen Seite, wenn man die Türkei her nimmt, erleben die mit ihrem Erdogan die größte Inflation und einen derart große Kluft zwischen auf Studierten und Reichen.



Übrigens soll das Autofahren in Saudi auch zu einem Abenteuer gehören, weil dort vor allem Junge mit großen Schlitten ihre Autos testen. Ein Freund von mir ist dort sehr vorsichtig unterwegs gewesen, auch in Bezug auf Streitereien nach möglichen Unfällen.

Seine Frau aus Österreich durfte dort sowieso nicht selber fahren.