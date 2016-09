Schütze verletzte mehrere Menschen in Einkaufszentrum in Houston

HOUSTON. In einem Einkaufszentrum in der US-Metropole Houston hat ein Schütze am Montag mehrere Menschen verletzt.

Wie die Feuerwehr der Stadt im Bundesstaat Texas mitteilte, wurden bei der Attacke insgesamt sechs Menschen unterschiedlich schwer verletzt. Einige von ihnen seien durch die Schüsse, andere durch Glassplitter verletzt worden. Der Schütze selber sei tot, twitterte die Polizei, nachdem es zunächst geheißen hatte, der Mann sei verletzt in Gewahrsam genommen worden.

"Er stellt keine Gefahr für die Bevölkerung mehr dar." Der Schütze sei nicht sofort in ein Krankenhaus gebracht worden, weil er zunächst auf Sprengstoff überprüft worden sei. Hinweise auf einen möglichen weiteren Schützen lägen nicht vor, sagte der Sprecher.

Das Motiv des Täters blieb zunächst unklar. Der Polizei zufolge war er möglicherweise ein Rechtsanwalt. Es werde untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen der Tat und dem Arbeitsplatz gebe. Ein Augenzeuge sagte dem Sender KCR2, es seien mindestens 30 Schüsse gefallen.

US-Fernsehsender zeigten Bilder von einem Supermarktparkplatz, auf dem Dutzende Rettungswagen standen. An einigen geparkten Autos waren Einschusslöcher zu sehen. Die Behörden forderten die Anrainer auf, dem Tatort fernzubleiben.

Erst am Freitagabend hatte ein Amokschütze in einem Einkaufszentrum in Burlington im US-Staat Washington fünf Menschen getötet. Der mutmaßliche Täter wurde nach einer Großfahndung rund 24 Stunden später gefasst. Die Bundespolizei FBI schloss einen terroristischen Hintergrund aus. Das Motiv des Täters von Burlington ist weiterhin unklar.

In den USA sterben jedes Jahr mehr als 30.000 Menschen durch Schusswaffen - dazu zählen mehr als 11.000 Morde. In Texas ist das sichtbare Tragen einer Schusswaffe in der Öffentlichkeit erlaubt.

Zahl der Morde stark gestiegen

Die Zahl der Morde in den USA ist im Jahr 2015 deutlich gestiegen - um 10,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das sei der stärkste Anstieg im Jahresvergleich seit mindestens 20 Jahren, errechnete die "New York Times" am Montag auf der Basis neuer Statistiken, die das Kriminalamt FBI veröffentlichte.

Allerdings liege die Mordrate immer noch ungefähr um die Hälfte niedriger als in den 1990ern, als die Zahl dieser Verbrechen im Zuge von Crack und Kokain einen Höchststand erreichte.

Dem FBI zufolge wurden 2015 in den USA fast 16.000 Morde registriert, ein erheblicher Teil davon in größeren Städten wie Baltimore, Chicago und Washington. Insgesamt sei die Zahl der Gewaltverbrechen im vergangenen Jahr mit 1,2 Millionen um 3,9 Prozent im Vergleich zu 2014 gestiegen. Das ist nach den Berechnungen der "New York Times" dennoch der drittniedrigste Stand seit 15 Jahren.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema