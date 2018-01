Schüsse auf deutsch-türkischen Fußball-Profi: "Bin laufende Zielscheibe"

DÜREN. Deniz Naki ist auch als Kritiker der türkischen Regierung bekannt.

Deniz Naki Bild: dpa

Auf den Wagen des deutsch-kurdischen Fußballprofis Deniz Naki sind in der Nacht auf gestern auf der Autobahn 4 nahe seiner Geburtsstadt Düren (Nordrhein-Westfalen) zwei Schüsse abgegeben worden. Entsprechende Medienberichte bestätigte die Polizei Aachen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Tötung. Der 28 Jahre alte Deutsch-Türke – er ist auch als Kritiker der türkischen Regierung bekannt – wurde beim Vorfall nicht verletzt.

Den Schützen habe er nicht erkennen können, sagte er. "Ich habe lediglich einen schwarzen Kombi neben mir gesehen." Ein Schuss sei knapp über dem linken Hinterreifen eingeschlagen, ein weiterer zwischen zwei Fenstern des Autos auf der linken Seite.

"Politische Sache"

"Ich glaube, dass es hier um eine politische Sache geht", sagte der Fußballprofi dem Online-Portal bento. "Ich bin in der Türkei eine laufende Zielscheibe, weil ich mich pro-kurdisch äußere." Er wisse nicht, ob die Schüsse ein Mordanschlag oder eine Warnung gewesen seien. "Die Schüsse zeigen mir aber, dass ich nirgendwo wirklich sicher bin. Ich vermute, dass der Schütze entweder ein Agent der türkischen Regierung oder ein rechtsradikaler Türke gewesen ist." Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Aachen machte dazu keine Angaben. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang.

Der ehemalige U21-Nationalspieler Naki war im April in der Türkei wegen angeblicher "Terrorpropaganda" zu 18 Monaten und 22 Tagen Haft auf Bewährung verurteilt worden. Unter anderem ging es in dem Verfahren um einen Facebook-Eintrag des 28-Jährigen: Naki hatte einen Sieg seines Vereins denen gewidmet, "die bei den Grausamkeiten, die seit über 50 Tagen auf unserem Boden stattfinden, getötet oder verletzt wurden". Naki, einst beim FC St. Pauli und SC Paderborn aktiv, wies die Vorwürfe zurück. Er habe nur eine "Friedensbotschaft" weitergegeben.

Derzeit spielt Naki für den kurdischen Fußballverein Amed SK aus Diyarbakir, der in der türkischen dritten Liga antritt.

"Lasse mich nicht einschüchtern"

Entmutigen lassen will sich Naki durch die Schüsse auf ihn nicht. "Ich bin immer davon ausgegangen, dass irgendwas passieren kann – ob ich nun ins Gefängnis muss oder irgendwann sterbe", sagte er im bento-Interview. "Ich habe mich für diesen Weg entschieden und stehe auch dazu. Ich bin immer noch der gleiche Deniz. Ich lasse mich nicht einschüchtern."

