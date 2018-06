Schülerin musste für ihr Zeugnis drei Euro zahlen

Mehr Weltspiegel

DORTMUND. Rund 25 Jahre nach dem Sexualmord an einer Schülerin aus der deutschen Stadt Dortmund ist die ...

MESCHEDE. Durch einen beherzten Sprung in den kleinen Fluss Henne im Sauerland hat ein 49-jähriger ...

REUTLINGEN. Ein Radfahrer hat in Baden-Württemberg einen gerade erst geborenen Esel aus einem Elektrozaun ...

WEILHEIM. Panik löste am Mittwoch eine täuschend echte Krokodil-Attrappe in einem Weiher in Bayern aus.