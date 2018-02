Schüleraufstand gegen US-Waffenrecht

WASHINGTON. Floridas Parlament dennoch gegen Verschärfung, hält dafür Pornos für gefährlich.

Die Forderung der Schüler ist unmissverständlich. Eine Woche nach dem Massaker an der Highschool in Parkland (Flo-rida) mit 17 Toten verlangen sie schärfere Waffengesetze. Um diese durchzusetzen, planen sie eine riesige Demo, die auch Prominente unterstützen: Nach Hollywoodstar George Clooney kündigten auch TV-Moderatorin Oprah Winfrey und Regisseur Steven Spielberg an, den "Marsch für unser Leben" am 24. März mit 500.000 Dollar (405.000 Euro) zu fördern.

Unterdessen mussten die Schüler aber einen Rückschlag in ihren Bemühungen hinnehmen. Das Parlament in Florida stimmte gegen ein schärferes Waffenrecht. Es ging um ein Gesetz, das ein Verbot bestimmter halbautomatischer Gewehre, etwa des Typs AR-15, und großer Magazine eingeleitet hätte.

Auf der Tribüne des Parlaments saßen Überlebende des Massakers von Parkland. Als sie hörten, dass es keine Debatte zu schärferen Waffengesetzen geben würde, brach eine Schülerin in Tränen aus.

Unmittelbar nachdem sie eine Verschärfung des Waffenrechts abgelehnt hatten, debattierten die Abgeordneten in Tallahassee über Pornos – und beschlossen: Pornos seien ein Risiko für die Gesundheit. Pornografie schaffe ein öffentliches Gesundheitsrisiko und trage zur Hypersexualisierung von Kindern und Jugendlichen bei.

Trump zu Korrekturen bereit

US-Präsident Donald Trump hat sich dagegen jetzt erstmals zu kleineren Reformschritten im laxen US-Waffenrecht bereit erklärt. Das Justizministerium arbeite auf seine Anweisung hin an einem Verbot der sogenannten bump stocks, teilte Trump mit. Das sind Aufsatzvorrichtungen, die halbautomatische in vollautomatische Gewehre umfunktionieren. Außerdem unterstützt Trump eine effektivere Durchleuchtung von Waffenkäufern.

